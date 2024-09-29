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Death Stranding 2'nin Gerçeği Aratmayan Fotoğraf Modu Tanıtıldı

Death Stranding 2'nin Gerçeği Aratmayan Fotoğraf Modu Tanıtıldı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 12:39

Oyun dünyası Hideo Kojima'nın sıradaki oyunu Death Stranding 2 için meraklı bekleyişini sürdürürken oyunun karakterleri adeta birer fotomodele dönüştüren fotoğraf modu da ilk kez görücüye çıktı.

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Tokyo Game Show'da yerini alan Death Stranding 2'den yepyeni görüntüler ve detaylar oyuncularla paylaşıldı.

Death Stranding 2 sunumunun en çok dikkat çeken anlarından biri ise oyunun sahip olacağı fotoğraf modu oldu.

Peki tüm oyun dünyasının merakla beklediği yapım ne zaman çıkacak?

Peki tüm oyun dünyasının merakla beklediği yapım ne zaman çıkacak?

Oyunun çıkış tarihine dair elimizde henüz net bir açıklama olmasa da yapım 2025 yılında karşımıza çıkacak. GTA 5 için de beklenen çıkış tarihinin 2025 olması işleri nasıl etkileyecek hep birlikte göreceğiz.

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