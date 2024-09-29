Death Stranding 2'nin Gerçeği Aratmayan Fotoğraf Modu Tanıtıldı
Death Stranding 2'nin Gerçeği Aratmayan Fotoğraf Modu Tanıtıldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tokyo Game Show'da yerini alan Death Stranding 2'den yepyeni görüntüler ve detaylar oyuncularla paylaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Death Stranding 2 sunumunun en çok dikkat çeken anlarından biri ise oyunun sahip olacağı fotoğraf modu oldu.
Peki tüm oyun dünyasının merakla beklediği yapım ne zaman çıkacak?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın