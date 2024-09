Çin'in en ünlü halk hikayelerinden 'Journey to the West' öyküsünü anlatan oyun yapıldığı ülkede de haliyle büyük ilgi gördü. Bunun yanında oyunun oyuncu topluluğunun ezici bir çoğunluğunu ise neredeyse %80'lik oranla PC kullanıcıları oluşturuyor.