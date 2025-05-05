Zafer Partisi’nde "Sarı Torba" Kaosu: İstifalar Peş Peşe Geldi

'Davamıza gönül vermiş değerli kardeşlerim ve bu partide menfaat uğruna gençlerimizi harcamaktan geri durmayan zavallı başkancıklar;

Genel Başkan Başdanışmanı olarak göreve başladığım Zafer Partisi’nde, liderimizin takdiriyle Gençlik Kolları Genel Başkanı olarak atandığım ve yanında durmaktan onur duyduğum liderimiz Ümit Özdağ, hukuksuzca Silivri’de rehin tutulurken “Hangi ilde kaç delege var?” diye hesap yapan şeref yoksunları bu zorlu süreçte partimizi abluka altına aldı. Ağızlarından salyalar akarak, menfaat uğruna liderimizi yanlış yönlendiren; pırıl pırıl gençlerin hayallerini, emeklerini hiçe sayan bu hainler, üç kuruşluk çıkar uğruna hocamızın etrafını sarmış durumda. “Ben yerimde kalayım da partiye, lidere ne olursa olsun” kafasında, sözde partimize hizmet eden asalaklar…

Genel Başkanımızın tutukluluğundan bu yana bir kez olsun “Gençlerin hali nedir, bu mücadeleyi hangi şartlarda sürdürüyorsunuz?” diye sormadınız. Gecesini gündüzüne katıp, tehditlere ve baskılara rağmen mücadeleyi sürdürenleri küçümsediniz. “Bir genç giderse gider, yenisi gelir” zihniyetiyle yönetim yaptığını zanneden alçaklar.

Yanına 3-5 tane çakalı alıp partide mafyacılık oynayan, icraatı sıfır, prim için hikâye anlatan tipler şimdi iyi dinleyin:

Gençlik Kolları teşkilatımız her kesimden ölüm tehdidi alırken neredeydiniz?

Gençlerimiz saldırıya uğrarken neredeydiniz?

Gençlik Kolları fişlenip itham altında kalırken neredeydiniz?

Hele bizlere yapılan türlü ithamların, “çamur at izi kalsın” mantığında hareket eden sorumlular partimizde fink atarken hâlâ bizden olgunluk bekleyen efendiler… Bu yaşananlar karşısında ne gibi yaptırımlarda bulundunuz?

Sizin için gençlik hiçbir zaman hizmetçiden, emir erinden, fotoğraf arka planı olmaktan ileri gitmedi.

İstese her ülkede yaşama şansı olan ama vatanı için burada kalan o gençlerin bir kez olsun gözünün içine baktınız mı?

Kendi çocuklarını bu davaya inandıramayan ama başkalarının evlatlarını gözünü kırpmadan harcayan umut tacirleri!

Gençlik Kolları sahada ter dökerken, gençlerin üzerine basarak poz verme yarışına giren; ama bir kez bile içinden gelerek “Bir ihtiyacınız var mı?” demeyen sözde dava büyükleri…

Gençlik sizin ego tatmininize, taht oyunlarınıza alet olmak için burada değil!

Atatürk’ün izinde, liderimizin yanında, bu vatana hizmet etmek için burada!

Kazanılmamış vekilliklerin hayalini kuran kulisçilerin, “Ne koparırsak kâr” diye düşünenlerin menfaatleri yerin dibine batsın.

Gerçek şudur: Zafer Gençliği hiçe sayılırsa, gençlik de sizi yok sayar!

Ben bu davanın bir neferiyim ama Genel Başkanımıza kene gibi yapışan yapının bir parçası değilim!

Söylediklerime itirazı olan varsa, tüm “icraatçıları” açıklama yapmaya davet ediyorum.

Parti için samimiyetle çalışan, fedakârlıkla mücadele eden büyüklerimiz ve bu davaya canla başla inanan gençlerimiz elbette ki istisnadır.

Ancak geldiğimiz noktada, bu kadroya rağmen, şahsi olarak Genel Başkanımız Ümit Özdağ’ın yanında mücadeleye devam edeceğimi kamuoyuna bildiriyor,

Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

Meydanı kulisçilere bırakıyor, kendilerine bol entrikalı başarılar diliyorum.

Saygılarımla,

Mustafa Can Küçük'