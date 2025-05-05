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Zafer Partisi’nde "Sarı Torba" Kaosu: İstifalar Peş Peşe Geldi

Zafer Partisi’nde "Sarı Torba" Kaosu: İstifalar Peş Peşe Geldi

Zafer Partisi
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.05.2025 - 20:31

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları’nın, DEM Parti Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybetmesi sonrasında “sarı torba” göndermesi yapması partide kaos çıkardı.

Tutuklu bulunan genel başkan Ümit Özdağ yaptığı paylaşımda olayı “edepsizlik” olarak yorumlarken, Zafer Partisi de iç denetim mekanizasını hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Zafer Partisi’nde Gençlik Kolları Genel Başkanı Mustafa Can Küçük istifa ederken, Çorum, Tekirdağ, Hatay Gençlik Kolları teşkilatları da kendilerini feshettiklerini duyurdu.

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Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları’nın paylaştığı gönderilere soruşturma açılmıştı.

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları’nın paylaştığı gönderilere soruşturma açılmıştı.

Tüm detaylar 👇

Parti genel başkanı Ümit Özdağ da paylaşımları “edepsizlik” olarak yorumlamıştı.

Parti genel başkanı Ümit Özdağ da paylaşımları “edepsizlik” olarak yorumlamıştı.

Zafer Partisi’nde yaşanan “sarı torba” kaosu nedeniyle istifalar da peş peşe geldi. 

Gençlik Kolları Genel Başkanı Mustafa Can Küçük’ün istifa ettiğini açıklaması sonrasında Hatay, Çorum, Tekirdağ gibi illerdeki gençlik kolları teşkilatları da topluca istifa ettiğini duyurdu.

Mustafa Can Küçük’ün paylaşımı 👇

Mustafa Can Küçük’ün paylaşımı 👇
twitter.com

'Davamıza gönül vermiş değerli kardeşlerim ve bu partide menfaat uğruna gençlerimizi harcamaktan geri durmayan zavallı başkancıklar;

Genel Başkan Başdanışmanı olarak göreve başladığım Zafer Partisi’nde, liderimizin takdiriyle Gençlik Kolları Genel Başkanı olarak atandığım ve yanında durmaktan onur duyduğum liderimiz Ümit Özdağ, hukuksuzca Silivri’de rehin tutulurken “Hangi ilde kaç delege var?” diye hesap yapan şeref yoksunları bu zorlu süreçte partimizi abluka altına aldı. Ağızlarından salyalar akarak, menfaat uğruna liderimizi yanlış yönlendiren; pırıl pırıl gençlerin hayallerini, emeklerini hiçe sayan bu hainler, üç kuruşluk çıkar uğruna hocamızın etrafını sarmış durumda. “Ben yerimde kalayım da partiye, lidere ne olursa olsun” kafasında, sözde partimize hizmet eden asalaklar…

Genel Başkanımızın tutukluluğundan bu yana bir kez olsun “Gençlerin hali nedir, bu mücadeleyi hangi şartlarda sürdürüyorsunuz?” diye sormadınız. Gecesini gündüzüne katıp, tehditlere ve baskılara rağmen mücadeleyi sürdürenleri küçümsediniz. “Bir genç giderse gider, yenisi gelir” zihniyetiyle yönetim yaptığını zanneden alçaklar.

Yanına 3-5 tane çakalı alıp partide mafyacılık oynayan, icraatı sıfır, prim için hikâye anlatan tipler şimdi iyi dinleyin:

Gençlik Kolları teşkilatımız her kesimden ölüm tehdidi alırken neredeydiniz?

Gençlerimiz saldırıya uğrarken neredeydiniz?

Gençlik Kolları fişlenip itham altında kalırken neredeydiniz?

Hele bizlere yapılan türlü ithamların, “çamur at izi kalsın” mantığında hareket eden sorumlular partimizde fink atarken hâlâ bizden olgunluk bekleyen efendiler… Bu yaşananlar karşısında ne gibi yaptırımlarda bulundunuz?

Sizin için gençlik hiçbir zaman hizmetçiden, emir erinden, fotoğraf arka planı olmaktan ileri gitmedi.

İstese her ülkede yaşama şansı olan ama vatanı için burada kalan o gençlerin bir kez olsun gözünün içine baktınız mı?

Kendi çocuklarını bu davaya inandıramayan ama başkalarının evlatlarını gözünü kırpmadan harcayan umut tacirleri!

Gençlik Kolları sahada ter dökerken, gençlerin üzerine basarak poz verme yarışına giren; ama bir kez bile içinden gelerek “Bir ihtiyacınız var mı?” demeyen sözde dava büyükleri…

Gençlik sizin ego tatmininize, taht oyunlarınıza alet olmak için burada değil!

Atatürk’ün izinde, liderimizin yanında, bu vatana hizmet etmek için burada!

Kazanılmamış vekilliklerin hayalini kuran kulisçilerin, “Ne koparırsak kâr” diye düşünenlerin menfaatleri yerin dibine batsın.

Gerçek şudur: Zafer Gençliği hiçe sayılırsa, gençlik de sizi yok sayar!

Ben bu davanın bir neferiyim ama Genel Başkanımıza kene gibi yapışan yapının bir parçası değilim!

Söylediklerime itirazı olan varsa, tüm “icraatçıları” açıklama yapmaya davet ediyorum.

Parti için samimiyetle çalışan, fedakârlıkla mücadele eden büyüklerimiz ve bu davaya canla başla inanan gençlerimiz elbette ki istisnadır.

Ancak geldiğimiz noktada, bu kadroya rağmen, şahsi olarak Genel Başkanımız Ümit Özdağ’ın yanında mücadeleye devam edeceğimi kamuoyuna bildiriyor,

Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

Meydanı kulisçilere bırakıyor, kendilerine bol entrikalı başarılar diliyorum.

Saygılarımla,

Mustafa Can Küçük'

Zafer Partisi Hatay Gençlik Kolları'nın açıklaması 👇

Zafer Partisi Hatay Gençlik Kolları'nın açıklaması 👇

👇

👇
twitter.com

'Zafer Partisi Çorum İl Gençlik Kolları Kurucu Başkanımız Ali Gündoğar, Gençlik kollarımıza yapılan bu haksızlıklardan ötürü diğer il başkanlarımız gibi istifa etme kararı almıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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'Tekirdağ Gençlik Kolları Divan ve İlçe Başkanlıkları olmak üzere Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sayın Mustafa Can Küçük’ün izlediği doğru politikayla birlikte aynı görüşte olduğumuzu belirterek topluca istifamızı bildiririz.

Yunus Emre Şahin

Tekirdağ Gençlik Kolları İl Başkanı'

Zafer Partisi Gençlik Kolları Genel Sekreteri Fazlıcan Yurt 👇

Zafer Partisi Gençlik Kolları Genel Sekreteri Fazlıcan Yurt 👇
twitter.com

'Zafer Partisi Gençlik Kolları Genel Sekreteri olarak bu açıklamayı Türk milletinin ve dava arkadaşlarımızın dikkatine sunuyorum:

Liderimiz Ümit Özdağ hukuksuzca rehin alınmışken biz, Zafer Partisi Gençlik Kolları olarak bir saniye bile geri adım atmadık.

Davamıza sahip çıktık, sokak sokak mücadele verdik, ter döktük,HER GÜN FARKLI KESİMLERDEN ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIK,BEDEL ÖDEDİK.Ama tüm bu emeğe rağmen, bazı koltuk sevdalıları tarafından yok sayıldık, itibarsızlaştırıldık.

Bunu yapanlar şunu bilsin: Biz vitrin süsü değiliz! Biz bu davanın yükünü sırtlamış, alnı açık gençleriz!

Biz, lafla değil emekle varız.

Ve evet; biz bu süreçte ne emeğimizi, ne bilgimizi, ne de canımızı ortaya koymaktan çekinmedik. Ama görüyoruz ki, bazıları ne mücadelemizi gördü, ne de yüreğimizi.

Bugün buradan sesleniyoruz:

Bu gençlik susturulamaz! Bu gençlik yok sayılamaz!

Sırtımızdan siyaset yapmaya çalışanlara da, susarak ortak olanlara da hakkımız haram olsun!

Biz istifamızı veriyoruz, evet. Ama bu bir geri çekilme değil; bu bir tavırdır.

Ben şahsen, liderimiz Ümit Özdağ içeriden çıkana kadar onun yanında olmaya devam edeceğim.

O içeride sessizliğin içinde dimdik dururken, ben dışarıda onun sesi olacağım!

Liderimize kene gibi yapışanlara rağmen, Genel Başkanımız yalnız değil; gençlik burada! Ve biz var oldukça, bu dava asla düşmeyecek!”

Bu süreçte hemen yer kapmaya çalışan çakallar olacaktır, onlara da şunu hatırlatmak isterim;

KURT İNİNE GİRMEKLE ÇAKAL,KURT OLMAZ.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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