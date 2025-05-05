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Konda’dan 2 Nisan Boykotu Araştırması: Boykota Katılım Oranları Nasıl Oldu?

Konda’dan 2 Nisan Boykotu Araştırması: Boykota Katılım Oranları Nasıl Oldu?

Boykot
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.05.2025 - 18:52

Konda Araştırma, 2 Nisan’da gerçekleşen genel para harcamama hareketi ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Konda’nın araştırmasına göre 2 Nisan’da yapılan genel boykota katılım sağlayanların oranı yüzde 24 oldu. Ankete katılanların yüzde 72’si boykota katılmadığını ifade ederken, yüzde 4’lük bir kısım ise 2 Nisan’da çok daha fazla alışveriş yaptığını belirtti.

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP boykot çağrısı yapmıştı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP boykot çağrısı yapmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıkladıkları boykot listesinde yer alan firmalardan seçmenlerinin alışveriş yapmamasını talep etmişti. 

CHP’nin başlattığı boykot, sosyal medya organizasyonu ile 2 Nisan’da genel para harcamama hareketine dönüşmüştü.

Konda Araştırma, 2 Nisan genel boykotu ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını duyurdu.

Konda Araştırma, 2 Nisan genel boykotu ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını duyurdu.

Bin 809 kişinin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre, yüzde 72’lik bir dilim 2 Nisan boykotuna katılım sağlamadı. 

Ankete katılanların yüzde 24’ü ise 2 Nisan’da alışveriş yapmadığını ifade etti. Kalan yüzde 4’lük kesim ise 2 Nisan’da daha fazla alışveriş yaptığını belirtti.

2 Nisan boykotu araştırmasında parti dağımları ise şöyle oldu. 👇

2 Nisan boykotu araştırmasında parti dağımları ise şöyle oldu. 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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