Konda’dan 2 Nisan Boykotu Araştırması: Boykota Katılım Oranları Nasıl Oldu?
Konda Araştırma, 2 Nisan’da gerçekleşen genel para harcamama hareketi ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
Konda’nın araştırmasına göre 2 Nisan’da yapılan genel boykota katılım sağlayanların oranı yüzde 24 oldu. Ankete katılanların yüzde 72’si boykota katılmadığını ifade ederken, yüzde 4’lük bir kısım ise 2 Nisan’da çok daha fazla alışveriş yaptığını belirtti.
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP boykot çağrısı yapmıştı.
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Konda Araştırma, 2 Nisan genel boykotu ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını duyurdu.
2 Nisan boykotu araştırmasında parti dağımları ise şöyle oldu. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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