Konda’dan 2 Nisan Boykotu Araştırması: Boykota Katılım Oranları Nasıl Oldu?

Konda Araştırma, 2 Nisan’da gerçekleşen genel para harcamama hareketi ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Konda’nın araştırmasına göre 2 Nisan’da yapılan genel boykota katılım sağlayanların oranı yüzde 24 oldu. Ankete katılanların yüzde 72’si boykota katılmadığını ifade ederken, yüzde 4’lük bir kısım ise 2 Nisan’da çok daha fazla alışveriş yaptığını belirtti.