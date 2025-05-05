onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İsrail Vahşeti: Askerler Cinsiyet Öğrenme Partisi İçin Yerleşim Yerini Havaya Uçurmuş

İsrail Vahşeti: Askerler Cinsiyet Öğrenme Partisi İçin Yerleşim Yerini Havaya Uçurmuş

İsrail
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.05.2025 - 18:03

İsrail’in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze’de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 567’ye yükselirken, İsrail askerlerinin paylaştığı bir video ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti.

Paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin cinsiyet öğrenme partisi için yerleşim yerini havaya uçurduğu anlar yer aldı. Patlatılan bomba sonrasında mavi dumanların yükselmesini askerler kahkahalar eşliğinde izledi.

Anadolu Ajansı’nın paylaştığı görüntülere sosyal medyada da tepki yağdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliamdan ortaya çıkan görüntüler büyük tepki çekti.

İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliamdan ortaya çıkan görüntüler büyük tepki çekti.

Bir grup İsrail askerinin cinsiyet öğrenme partisi düzenlendiği ve parti için yerleşim yerini havaya uçurduğu ortaya çıktı. Askerler, hayaya uçurulan yerleşim yerinden çıkan mavi dumanları büyük sevinçle takip etmiş.

Bebek cinsiyetini açıklama partisi için yerleşim bölgesini havaya uçuran İsrail askerlerinden birinin 'o bir erkek' dediği duyuluyor.

Anadolu Ajansı’nın yayınladığı görüntüler 👇

İsrail askerlerinin bu vahşeti sosyal medyada da tepki çekti. 👇

İsrail askerlerinin bu vahşeti sosyal medyada da tepki çekti. 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

'Sadece sözün değil, insanlığın da bittiği hatta zerresinin bile kalmadığı bir noktadayız.'

👇

👇
twitter.com

nsani hiç bir erdeme sahip olmayan bu insanımsı yaratıklar insanlığın ortak ayıbıdır!'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

'Bunlar şeytan bildiğin'

👇

👇
twitter.com

'Tarih bunlar kadar zalim bir devlet daha görmemiştir.'

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

'Olum bu korkunç bi olay ya!'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
75
21
12
5
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın