İsrail Vahşeti: Askerler Cinsiyet Öğrenme Partisi İçin Yerleşim Yerini Havaya Uçurmuş
İsrail’in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze’de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 567’ye yükselirken, İsrail askerlerinin paylaştığı bir video ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti.
Paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin cinsiyet öğrenme partisi için yerleşim yerini havaya uçurduğu anlar yer aldı. Patlatılan bomba sonrasında mavi dumanların yükselmesini askerler kahkahalar eşliğinde izledi.
Anadolu Ajansı’nın paylaştığı görüntülere sosyal medyada da tepki yağdı.
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İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliamdan ortaya çıkan görüntüler büyük tepki çekti.
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Anadolu Ajansı’nın yayınladığı görüntüler 👇
İsrail askerlerinin bu vahşeti sosyal medyada da tepki çekti. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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