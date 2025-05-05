Saatlerce Beklemiş: Özgür Özel’e Saldıran Selçuk Tengioğlu’nun Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün AKM’de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin çıkışında saldırıya uğramıştı.
Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun daha önce 2 çocuğunu öldürdüğü için 16 yıl cezaevinde kaldığı ortaya çıkmıştı.
Yeni yayınlanan görüntülerde, Selçuk Tengioğlu’nun saatlerce kapının önünde olduğu hatta açma germe hareketleri yaparak Özgür Özel’in çıkmasını beklediği yer aldı.
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CHP lideri Özgür Özel’e yapılan saldırı gündemdeki yerini koruyor.
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Özgür Özel’i adım adım takip etmiş.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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