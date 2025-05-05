Saatlerce Beklemiş: Özgür Özel’e Saldıran Selçuk Tengioğlu’nun Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Özgür Özel’e saldıran kişinin 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun tören öncesinde Özgür Özel'i takip ettiği anlar ortaya çıktı. Tören sonrasında da saldırganın protokol çıkışında beklediğini gösteren kayıtlar yayınlandı.

Saldırganın, binaya girmeden önce Özel'in dışarda basın mensuplarına yaptığı açıklama sırasında arkadan geldiği, Özel ve beraberindekilerin sağ tarafında kollarını bağlayarak beklediği görüldü.

Saldırganın Özel salona girdikten sonra dışarda beklediği, bir süre protokol çıkışının önündeki banklarda oturarak dikkat çekici hareketler yaptığı görüldü. Burada da bekleyişine devam eden saldırganın bir süre sonra oturduğu banktan kalkarak kameralara aldırış etmeden protokol kapısının bulunduğu bariyerlere gittiği ve orada bekleyişine devam ettiği tespit edildi. Saldırganın tören sonrasında da protokol çıkışında beklediği görüldü.