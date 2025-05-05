onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Saatlerce Beklemiş: Özgür Özel’e Saldıran Selçuk Tengioğlu’nun Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Saatlerce Beklemiş: Özgür Özel’e Saldıran Selçuk Tengioğlu’nun Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.05.2025 - 16:57

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün AKM’de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin çıkışında saldırıya uğramıştı.

Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun daha önce 2 çocuğunu öldürdüğü için 16 yıl cezaevinde kaldığı ortaya çıkmıştı.

Yeni yayınlanan görüntülerde, Selçuk Tengioğlu’nun saatlerce kapının önünde olduğu hatta açma germe hareketleri yaparak Özgür Özel’in çıkmasını beklediği yer aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP lideri Özgür Özel’e yapılan saldırı gündemdeki yerini koruyor.

CHP lideri Özgür Özel’e yapılan saldırı gündemdeki yerini koruyor.

Hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreni Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. 

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Özel, Atatürk Kültür Merkezi çıkışında Selçuk Tengioğlu isimli eski hükümlünün fiziksel saldırısına uğradı.

Özgür Özel’i adım adım takip etmiş.

Özgür Özel’i adım adım takip etmiş.

Özgür Özel’e saldıran kişinin 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun tören öncesinde Özgür Özel'i takip ettiği anlar ortaya çıktı. Tören sonrasında da saldırganın protokol çıkışında beklediğini gösteren kayıtlar yayınlandı.

Saldırganın, binaya girmeden önce Özel'in dışarda basın mensuplarına yaptığı açıklama sırasında arkadan geldiği, Özel ve beraberindekilerin sağ tarafında kollarını bağlayarak beklediği görüldü. 

Saldırganın Özel salona girdikten sonra dışarda beklediği, bir süre protokol çıkışının önündeki banklarda oturarak dikkat çekici hareketler yaptığı görüldü. Burada da bekleyişine devam eden saldırganın bir süre sonra oturduğu banktan kalkarak kameralara aldırış etmeden protokol kapısının bulunduğu bariyerlere gittiği ve orada bekleyişine devam ettiği tespit edildi. Saldırganın tören sonrasında da protokol çıkışında beklediği görüldü.

O anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın