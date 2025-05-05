Sinan Akçıl’dan Kızılay’a Özel Şarkı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elini Öperek Söyledi
Türk Kızılay’ı Genel Kurulu bugün Ankara’da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı genel kurulun sürprizi ise şarkıcı Sinan Akçıl oldu. Akçıl, Kızılay için bestelediği şarkıyı ilk kez seslendirdi.
Sinan Akçıl’ın geçtiğimiz günlerde AKP MKYK’da yer alacağı iddia edilmiş ancak açıklanan listede yer almamıştı.
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Türk Kızılayı’nın Ankara’da düzenlediği genel kurulda Sinan Akçıl’ın şarkısı da ilk kez görücüye çıktı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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