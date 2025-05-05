İş Birliği Mesajı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Belediye Başkanlarını Konuk Etti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 3 belediye başkanıyla bakanlıkta gerçekleşen kabulde, 'Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz' dedi.
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Zeydan Karalar, Mansur Yavaş ve Ahmet Akın, Murat Kurum'u ziyaret etti.
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Murat Kurum'un X hesabından yaptığı paylaşım:
Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım da toplantıda konuşulanlar hakkında şu açıklamaları yaptı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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