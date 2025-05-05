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İş Birliği Mesajı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Belediye Başkanlarını Konuk Etti

İş Birliği Mesajı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Belediye Başkanlarını Konuk Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.05.2025 - 15:36

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 3 belediye başkanıyla bakanlıkta gerçekleşen kabulde, 'Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz' dedi.

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Zeydan Karalar, Mansur Yavaş ve Ahmet Akın, Murat Kurum'u ziyaret etti.

Zeydan Karalar, Mansur Yavaş ve Ahmet Akın, Murat Kurum'u ziyaret etti.

Bakan Kurum, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen kabulle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum şu ifadelere yer verdi:

'Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı Bakanlığımızda ağırladık. Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz.'

Murat Kurum'un X hesabından yaptığı paylaşım:

Murat Kurum'un X hesabından yaptığı paylaşım:

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım da toplantıda konuşulanlar hakkında şu açıklamaları yaptı:

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım da toplantıda konuşulanlar hakkında şu açıklamaları yaptı:
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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