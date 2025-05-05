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3-5 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

3-5 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.05.2025 - 00:31

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Ünlü kadın oyuncuların reklam ücretleri dudak uçuklattı: Serenay Sarıkaya zirvede!

Ünlü kadın oyuncuların reklam ücretleri dudak uçuklattı: Serenay Sarıkaya zirvede!

Dizi dünyasının parlayan kadın oyuncuları, reklam sektöründe de rekor kırıyor. Serenay Sarıkaya başı çekerken, diğer güzellerin de kazançları “Yok artık ” dedirtti.

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Didem Balçın’ı yasa boğan kayıp: Babası hayatını kaybetti!

Didem Balçın’ı yasa boğan kayıp: Babası hayatını kaybetti!

Tiyatro ve televizyon dünyasının sevilen ismi Didem Balçın, babasını kaybetmenin acısını yaşıyor. 42 yaşındaki oyuncu, cenaze töreninin 6 Mayıs Salı günü düzenleneceğini duyurdu.

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Tarkan annesinden vefatından sonra neden konserlerine devam ettiğini açıkladı!

Tarkan annesinden vefatından sonra neden konserlerine devam ettiğini açıkladı!

Megastar Tarkan, annesini kaybettikten sonra yaşadığı acıya rağmen Avrupa turnesine devam etmiş, sahnedeki gözyaşları herkesi derinden etkilemişti. 

Hamburg konserinde ilk kez konuşan sanatçı konserlerine devam etme nedenini tüm samimiyetiyle açıkladı.

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Ragga Oktay yıllar sonra ortaya çıktı!

Ragga Oktay yıllar sonra ortaya çıktı!

90’lara damga vuran Ragga Oktay, uzun bir aradan sonra Nişantaşı’nda görüntülendi. Yeğenleriyle gezen ünlü şarkıcı, “Müziği bırakmadım, hala konser veriyorum” sözleriyle şaşırttı.

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Güzide Duran’ın boşanmasında Okan Buruk şoku! Aşk üçgeni iddiası mahkemeye taşındı

Güzide Duran’ın boşanmasında Okan Buruk şoku! Aşk üçgeni iddiası mahkemeye taşındı

Ünlü manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy’un boşanma süreci giderek karmaşık bir hal alıyor. Güzide Duran’ın Okan Buruk’la aşk yaşadığı iddiası sonrası, Aksoy’un sunduğu tanık listesinde Buruk’un ismi ilk sırada yer aldı.

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Met Gala 2025'e sayılı saatler kaldı: İşte Hollywood yıldızlarını terleten kuralları...

Met Gala 2025'e sayılı saatler kaldı: İşte Hollywood yıldızlarını terleten kuralları...

Modanın en prestijli gecelerinden Met Gala, bu yıl da sadece şıklıkla değil, kaskatı kuralları ve cep yakan fiyatlarıyla gündemde. “Siyah Tarzın Terziliği” temasıyla düzenlenecek 2025 Met Gala’da, Anna Wintour’un onayı olmadan içeri girmek imkansız. Menülerden soğanı bile yasaklayan detaylar ve davetlileri bekleyen kural listesi görenleri şaşırtıyor. Bilet fiyatları mı? Gerçekten akıl almaz!

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Sezen Aksu’dan 18 milyon dolarlık dev anlaşma! Tüm müzik hakları Universal’a satıldı

Sezen Aksu’dan 18 milyon dolarlık dev anlaşma! Tüm müzik hakları Universal’a satıldı

Minik Serçe Sezen Aksu, 21 single ve 30 albümlük dev arşivini Universal Music Group’a sattı. Anlaşmanın bedeli tam 18 milyon dolar!

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Meltem Miraloğlu’na ABD’de şok saldırı! Yeni evlilik hazırlığı skandalla gölgelendi

Meltem Miraloğlu’na ABD’de şok saldırı! Yeni evlilik hazırlığı skandalla gölgelendi

Bir dönem yaptığı evlilikle Türkiye’yi şaşkına çeviren Meltem Miraloğlu, bu kez Amerika’da bir saldırıyla gündeme geldi. Kendisinden 40 yaş büyük biriyle yeniden evlenmeye hazırlandığı konuşulan eski oyuncu, saplantılı bir hayranının şiddetine uğradı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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