Hollywood Ünlülerinin Cebini Milyonlarla Yakan Met Gala’nın Kaskatı Kurallarını İnceliyoruz!

Her yıl mayıs ayında New York’ta düzenlenen Met Gala, 2025’te de modanın kalbini yeniden attıracak. Bu yılın teması “Superfine: Tailoring Black Style”, yani “Siyah Tarzın Terziliği”. Her sene kıyafetler kadar davetli listesi, bilet fiyatları ve kural listesi de en az kırmızı halı şovları kadar olay yaratıyor. Dudak uçuklatan bilet fiyatları, Wintour onayı olmadan içeri adım atamayan ünlüler ve “soğanın yasak” olduğu menü kurallarıyla Met Gala, yine tam bir görsel ve kültürel şölene hazırlanıyor.

İşte 2025 Met Gala hakkında bilmeniz gereken her şey: Ne zaman, biletler ne kadar, nasıl katılınır ve o meşhur kurallar neymiş bir bakalım!