Hollywood Ünlülerinin Cebini Milyonlarla Yakan Met Gala’nın Kaskatı Kurallarını İnceliyoruz!
Her yıl mayıs ayında New York’ta düzenlenen Met Gala, 2025’te de modanın kalbini yeniden attıracak. Bu yılın teması “Superfine: Tailoring Black Style”, yani “Siyah Tarzın Terziliği”. Her sene kıyafetler kadar davetli listesi, bilet fiyatları ve kural listesi de en az kırmızı halı şovları kadar olay yaratıyor. Dudak uçuklatan bilet fiyatları, Wintour onayı olmadan içeri adım atamayan ünlüler ve “soğanın yasak” olduğu menü kurallarıyla Met Gala, yine tam bir görsel ve kültürel şölene hazırlanıyor.
İşte 2025 Met Gala hakkında bilmeniz gereken her şey: Ne zaman, biletler ne kadar, nasıl katılınır ve o meşhur kurallar neymiş bir bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Met Gala 2025 Ne Zaman, Saat Kaçta Başlıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Met Gala 2025 Bu Yılın Teması Ne?
Bilet Fiyatları Dudak Uçuklatıyor!
Bu Yıl Kimler Davetli?
Met Gala’nın O Meşhur Kuralları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya ve telefon yasağı: Gala boyunca sosyal medya kullanımı ve fotoğraf çekimi yasak. (Ünlüler çözümü tuvalette buluyor!)
Sigara içmek kesinlikle yasak: Törenin yakınında dahi içilmesine izin verilmiyor. Elektronik sigaralar dahil!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın