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Hollywood Ünlülerinin Cebini Milyonlarla Yakan Met Gala’nın Kaskatı Kurallarını İnceliyoruz!

Hollywood Ünlülerinin Cebini Milyonlarla Yakan Met Gala’nın Kaskatı Kurallarını İnceliyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.05.2025 - 15:10

Her yıl mayıs ayında New York’ta düzenlenen Met Gala, 2025’te de modanın kalbini yeniden attıracak. Bu yılın teması “Superfine: Tailoring Black Style”, yani “Siyah Tarzın Terziliği”. Her sene kıyafetler kadar davetli listesi, bilet fiyatları ve kural listesi de en az kırmızı halı şovları kadar olay yaratıyor. Dudak uçuklatan bilet fiyatları, Wintour onayı olmadan içeri adım atamayan ünlüler ve “soğanın yasak” olduğu menü kurallarıyla Met Gala, yine tam bir görsel ve kültürel şölene hazırlanıyor. 

İşte 2025 Met Gala hakkında bilmeniz gereken her şey: Ne zaman, biletler ne kadar, nasıl katılınır ve o meşhur kurallar neymiş bir bakalım!

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Met Gala 2025 Ne Zaman, Saat Kaçta Başlıyor?

Met Gala 2025 Ne Zaman, Saat Kaçta Başlıyor?

Met Gala ya da tam adıyla Costume Institute Benefit, bu yıl 5 Mayıs Pazartesi gecesi yine Metropolitan Sanat Müzesi’nin ihtişamlı merdivenlerinde kırmızı halısını serecek. 

Heyecan saat 18:00’de (Türkiye saatiyle gece 01:00) başlayacak olan o kırmızı halı yürüyüşünde yaşanacak. 

Asıl amacı müzenin Kostüm Enstitüsü’ne bağış toplamak olan gece, ilk kez 1948 yılında küçük bir gece yemeği olarak başlamıştı. Bugünse moda, sanat, müzik, sinema ve sosyal medyanın dev isimlerinin bir araya geldiği yıldızlar geçidine dönüşmüş durumda.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 26 milyon dolar gelir elde edilen etkinlik, hem müzenin fonlarını destekliyor hem de Kostüm Enstitüsü’nün bahar sergisinin açılışına ev sahipliği yapıyor.

Met Gala 2025 Bu Yılın Teması Ne?

Met Gala 2025 Bu Yılın Teması Ne?

Bu yılki ana tema “Superfine: Siyah Tarzın Terzisi”, siyah erkek modasına ve dandy kültürüne odaklanıyor.

Beyonce’den Kim Kardashian’a, Gigi Hadid’den Rihanna’ya kadar birçok ismin boy göstermesi beklenen geceye yalnızca 400 kişilik davetli listesi üzerinden giriş yapılabiliyor. 

Üstelik davet edilmek de yetmiyor, bir de cüzdanı açmak gerekiyor çünkü…

Bilet Fiyatları Dudak Uçuklatıyor!

Bilet Fiyatları Dudak Uçuklatıyor!

Eğer bu geceye katılmak istiyorsanız önce Vogue'nin genel yayın yönetmeni Anna Wintour’un gözünden onay almalı, sonra da kesenin ağzını açmalısınız. 2025 yılı itibarıyla bir Met Gala bileti 75 bin dolar. Ve evet, davet edilseniz bile bu parayı ödemediğiniz sürece içeri giremiyorsunuz. Genellikle moda evleri ya da büyük markalar masalar satın alır ve davet edecekleri ünlüleri seçerler. 

Bu nedenle sponsor çok önemli. Birçok isim etkinliğe sponsorları aracılığıyla katıldığı için bilet ücreti ödemek zorunda kalmaz.

Bu Yıl Kimler Davetli?

Bu Yıl Kimler Davetli?

Tam liste henüz açıklanmasa da sosyal medyada iddialara göre listede adı geçen ünlü isimlerden bazıları şöyle;

Doechii 

Ayo Edebiri 

Tyla 

Hailey Bieber 

André 3000 

Jeremy O. Harris 

Janelle Monáe 

Simone Biles 

Jonathan Owens 

Edward Enninful 

Audra McDonald 

Jeremy Pope 

Regina King 

Chimamanda Ngozi Adichie 

Jordan Casteel 

Dapper Dan 

Branden Jacobs-Jenkins 

Rashid Johnson 

Spike Lee and Tonya Lewis Lee 

Angel Reese Sha'Carri Richardson 

Usher 

Kara Walker

Met Gala’nın O Meşhur Kuralları

Met Gala’nın O Meşhur Kuralları

Gecenin en az kıyafetler kadar konuşulan bir diğer yönü ise kurallar. İşte Met Gala’nın en çok konuşulan kuralları:

  • Tema kıyafet zorunluluğu: Her yıl belirlenen konsepte uygun giyinmek zorundasınız. Bu yıl tema “Size Özel - Siyah”

  • Kıyafet onayı: Giyeceğiniz kostüm, törene gelmeden önce Anna Wintour’dan onay almalı

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Sosyal medya ve telefon yasağı: Gala boyunca sosyal medya kullanımı ve fotoğraf çekimi yasak. (Ünlüler çözümü tuvalette buluyor!)

Sosyal medya ve telefon yasağı: Gala boyunca sosyal medya kullanımı ve fotoğraf çekimi yasak. (Ünlüler çözümü tuvalette buluyor!)

  • 18 yaş altı giremez: Katılımcıların tamamı 18 yaş üstü olmak zorunda

  • Soğan-sarımsak yasak: Menüde nefes kokusuna neden olacak ürünlere yer verilmiyor

  • Müze eserlerine dokunmak yasak: İhlal ederseniz bir daha çağrılmama riskiniz var

Sigara içmek kesinlikle yasak: Törenin yakınında dahi içilmesine izin verilmiyor. Elektronik sigaralar dahil!

Sigara içmek kesinlikle yasak: Törenin yakınında dahi içilmesine izin verilmiyor. Elektronik sigaralar dahil!

  • Konuklar içeri girerken Anna Wintour ile sadece 20 saniye konuşabilir.

  • İçeride misafirlerin uyması gereken bir oturma şeması var. Aralık ayında oluşturulmaya başlanan oturma planı Nisan ayında tamamlanıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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