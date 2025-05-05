Ekin Mert Daymaz'ın Yeni Dövmesinden Zeynep Demirel'in Bebişine 5 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Ceylan Ertem
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Hayal Köseoğlu
Zeynep Demirel
Burcu Biricik
Hazar Ergüçlü
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Ekin Mert Daymaz
Esra Bilgic
Sinan Akçıl
Nilsu Aktaş
Baturay Özdemir
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Yusuf Çim
Nazlı Sabancı
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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