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Ekin Mert Daymaz'ın Yeni Dövmesinden Zeynep Demirel'in Bebişine 5 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Ekin Mert Daymaz'ın Yeni Dövmesinden Zeynep Demirel'in Bebişine 5 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.05.2025 - 00:16

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Ceylan Ertem

Ceylan Ertem

Hayal Köseoğlu

Hayal Köseoğlu

Zeynep Demirel

Zeynep Demirel

Burcu Biricik

Burcu Biricik

Hazar Ergüçlü

Hazar Ergüçlü
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Ekin Mert Daymaz

Ekin Mert Daymaz

Esra Bilgic

Esra Bilgic

Sinan Akçıl

Sinan Akçıl

Nilsu Aktaş

Nilsu Aktaş

Baturay Özdemir

Baturay Özdemir
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Yusuf Çim

Yusuf Çim

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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