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Kumpasla Survivor'dan Elenen Poyraz'ın Hamlesinden Kadir Ezildi'nin Nikahına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kumpasla Survivor'dan Elenen Poyraz'ın Hamlesinden Kadir Ezildi'nin Nikahına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
06.05.2025 - 01:02

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

5 Mayıs Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. "En Hamarat Benim" programının sempatik sunucusu Kadir Ezildi bir ömür boyu mutluluğa 'Evet!' dedi!

1. "En Hamarat Benim" programının sempatik sunucusu Kadir Ezildi bir ömür boyu mutluluğa 'Evet!' dedi!

500 bin liralık nişan, gösterişli gelin ve damat bohçaları ile epey gündem olan Kadir Ezidi ve nişanlısı Gamze Türkmen, birçok çiftin yoğun ilgi gösterdiği 5.5.2025 tarihinde sade bir nikahla evlendi.

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2. Star Akademi yarışmacıları ara sıra gündem olurken, programın şampiyonu Giray Songül'ün son hali ortaya çıktı.

2. Star Akademi yarışmacıları ara sıra gündem olurken, programın şampiyonu Giray Songül'ün son hali ortaya çıktı.

Almanya'da başka bir mesleğe yönelirken bir yandan da müzisyenlik yapan Giray'ın son hali dikkatlerden kaçmadı.

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3. Ünlü oyuncu İpek Tenolcay'nın yeni mesleği herkesi şaşırttı.

3. Ünlü oyuncu İpek Tenolcay'nın yeni mesleği herkesi şaşırttı.

Kurtlar Vadisi dizisinde Laz Ziya'nın kızı Nesrin'e hayat veren Tenolcay, eserlerini ilk kez sergiledi.

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4. Şarkıcılık kariyeriyle büyük beğeni kazanan Gökhan Keser, Selena dizisine dair bilinmeyen bir detayı açıkladı.

4. Şarkıcılık kariyeriyle büyük beğeni kazanan Gökhan Keser, Selena dizisine dair bilinmeyen bir detayı açıkladı.

'Burak' adında bir öğretmene hayat veren Gökhan Keser, dizide neden kendi sesinin kullanılmadığını ilk kez açıkladı.

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5. TRT 1'in iddialı dizisi Mehmed: Fetihler Sultan'ndan beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

5. TRT 1'in iddialı dizisi Mehmed: Fetihler Sultan'ndan beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Dizinin başrolü kadrodan ayrılırken, son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu'da rol alan ünlü bir oyuncu da Mehmed: Fetihler Sultan'na dahil oldu.

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6. Aracı taklalar atarak kaza geçiren Berk Atan'ın ne zaman Gönül Dağı'na ne zaman döneceği merak konusu olmuştu.

6. Aracı taklalar atarak kaza geçiren Berk Atan'ın ne zaman Gönül Dağı'na ne zaman döneceği merak konusu olmuştu.

Yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyununun, uzun yıllardır başrolü olduğu diziye ne zaman döneceği netlik kazandı!

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7. Uzun zamandır hasret kalınan aşiret dizisi özlemimizi Uzak Şehir epey bir gidermişti.

7. Uzun zamandır hasret kalınan aşiret dizisi özlemimizi Uzak Şehir epey bir gidermişti.

Kanal D'nin iddialı dizisi Uzak Şehir'in ardından peş peş aşiret dizisi haberleri gelmeye başladı. Bereketli Topraklar dizisine dair detaylar da belli oluyor.

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8. Son olarak Kasaba Doktoru dizisinde rol alan Vildan Atasever'in yeni projesi belli oldu.

8. Son olarak Kasaba Doktoru dizisinde rol alan Vildan Atasever'in yeni projesi belli oldu.

Sezonun ilk yaz dizisi olan ve başrollerini Burak Dakak ile Buse Meral ikilisinin paylaşacağı Aile Saadeti dizisinin kadrosuna katılan son isim Vildan Atasever oldu.

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9. Bir kumpas sebebiyle elendiğini gözler önüne serilen Yiğit Poyraz televizyon gündemine damga vurdu.

9. Bir kumpas sebebiyle elendiğini gözler önüne serilen Yiğit Poyraz televizyon gündemine damga vurdu.

Survivor'dan elenerek tüm gözleri üzerine çeken Yiğit Poyraz'ın ilk hamlesi sosyal medya üzerinden oldu.

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10. Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la ilgili bir itirafta bulundu.

10. Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la ilgili bir itirafta bulundu.

Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti programına konuk olan ünlü oyuncu yıldızını parlatan eski ATV dizisinde ilk olarak Mahmut rolünde oynayacağını açıkladı.

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11. Aybüke Pusat kadrodan çıkarılmasının ardından Teşkilat'ın reytingleri düştü ancak birinciliği elden bırakmadı.

11. Aybüke Pusat kadrodan çıkarılmasının ardından Teşkilat'ın reytingleri düştü ancak birinciliği elden bırakmadı.

Geçtiğimiz sezonlarda mayıs ayında yayınlanan bölümlerle karşılaştırma yapıldı. Dizinin geçtiğimiz sezonlara oranla daha yüksek reyting aldığı görüldü.

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12. Survivor'da Almeda ve Batuhan ikilisi ellerinde erzak ve başka kişisel ürünlerle dolu bir çantayla yakalandı.

12. Survivor'da Almeda ve Batuhan ikilisi ellerinde erzak ve başka kişisel ürünlerle dolu bir çantayla yakalandı.

Survivor Panorama ve Ekstra programlarının sunucusu, eski yarışmacı Hakan Hatipoğlu, Almeda ve Batuhan'ın çantasından çıkanları açıkladı.

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13. Kan Çiçekleri dizisiyle ünlenen Barış Baktaş gündemin öne çıkan isimlerinden oldu.

13. Kan Çiçekleri dizisiyle ünlenen Barış Baktaş gündemin öne çıkan isimlerinden oldu.

'Kendinden daha iyisini duyana kadar sessiz kal' akımına katılan ünlü oyuncunun pas geçtiği isimler dikkat çekerken öz güveni de çok konuşuldu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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