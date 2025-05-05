Kumpasla Survivor'dan Elenen Poyraz'ın Hamlesinden Kadir Ezildi'nin Nikahına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
5 Mayıs Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. "En Hamarat Benim" programının sempatik sunucusu Kadir Ezildi bir ömür boyu mutluluğa 'Evet!' dedi!
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2. Star Akademi yarışmacıları ara sıra gündem olurken, programın şampiyonu Giray Songül'ün son hali ortaya çıktı.
3. Ünlü oyuncu İpek Tenolcay'nın yeni mesleği herkesi şaşırttı.
4. Şarkıcılık kariyeriyle büyük beğeni kazanan Gökhan Keser, Selena dizisine dair bilinmeyen bir detayı açıkladı.
5. TRT 1'in iddialı dizisi Mehmed: Fetihler Sultan'ndan beklenmedik bir ayrılık yaşandı.
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6. Aracı taklalar atarak kaza geçiren Berk Atan'ın ne zaman Gönül Dağı'na ne zaman döneceği merak konusu olmuştu.
7. Uzun zamandır hasret kalınan aşiret dizisi özlemimizi Uzak Şehir epey bir gidermişti.
8. Son olarak Kasaba Doktoru dizisinde rol alan Vildan Atasever'in yeni projesi belli oldu.
9. Bir kumpas sebebiyle elendiğini gözler önüne serilen Yiğit Poyraz televizyon gündemine damga vurdu.
10. Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la ilgili bir itirafta bulundu.
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11. Aybüke Pusat kadrodan çıkarılmasının ardından Teşkilat'ın reytingleri düştü ancak birinciliği elden bırakmadı.
12. Survivor'da Almeda ve Batuhan ikilisi ellerinde erzak ve başka kişisel ürünlerle dolu bir çantayla yakalandı.
13. Kan Çiçekleri dizisiyle ünlenen Barış Baktaş gündemin öne çıkan isimlerinden oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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