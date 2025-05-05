Günlük Diziyle Ünlenen Barış Baktaş'ın "Kendinden Daha İyi Oyuncu" Akımındaki Tavrı Gündem Oldu!

'Kendinden daha iyisini duyana kadar sessiz kal' akımına bu kez Kan Çiçekleri'yle ünlenen Barış Baktaş katıldı. Ünlü oyuncu akımda günümüzün en ünlü isimlerini birer birer pas geçti. Baktaş'ın durduğu isim ve neden durduğunu ifade ettiği anlardaki öz güveni sosyal medyaya yansıdı.

Bakalım Barış Baktaş, hangi oyuncunun kendisinden daha iyi olduğunu düşünüyormuş?