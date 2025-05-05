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Günlük Diziyle Ünlenen Barış Baktaş'ın "Kendinden Daha İyi Oyuncu" Akımındaki Tavrı Gündem Oldu!

Günlük Diziyle Ünlenen Barış Baktaş'ın "Kendinden Daha İyi Oyuncu" Akımındaki Tavrı Gündem Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.05.2025 - 16:43

'Kendinden daha iyisini duyana kadar sessiz kal' akımına bu kez Kan Çiçekleri'yle ünlenen Barış Baktaş katıldı. Ünlü oyuncu akımda günümüzün en ünlü isimlerini birer birer pas geçti. Baktaş'ın durduğu isim ve neden durduğunu ifade ettiği anlardaki öz güveni sosyal medyaya yansıdı.

Bakalım Barış Baktaş, hangi oyuncunun kendisinden daha iyi olduğunu düşünüyormuş?

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Barış Baktaş, Yağmur Yüksel'le birlikte rol aldığı Kan Çiçekleri adlı günlük diziyle ünlenen bir isim.

Barış Baktaş, Yağmur Yüksel'le birlikte rol aldığı Kan Çiçekleri adlı günlük diziyle ünlenen bir isim.

Bu sezon Kudüs Fatihi: Seyahaddin Eyyubi'de rol alan Baktaş, dizide Börü karakterine hayat veriyor. Aynı zamanda 2022 yılında yayın hayatına başlayan günlük dizi Esaret'e de devam ediyor.

Ekranlarda her gün izlediğimiz ünlü oyuncu Ferit Ömeroğlu'nun Haber Global'de sunduğu programına konuk oldu.

Ekranlarda her gün izlediğimiz ünlü oyuncu Ferit Ömeroğlu'nun Haber Global'de sunduğu programına konuk oldu.

Ömeroğlu'nun programına katılan ünlü isimleri biliyorsunuz: Her biri 'kendinden daha iyisini duyana kadar sessiz kal' akımına katılıyorlar. Barış Baktaş da o isimlerden biri oldu ve gündem olan bir tavırla neredeyse tüm fenomen ünlüleri es geçti!

Barış Baktaş, Kenan İmirzalıoğlu'nu duyana kadar sessiz kaldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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