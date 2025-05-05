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Çanta Dolusu Eşya Almışlardı: Survivor'da Batuhan ve Almeda'nın Bir Evden Aldıkları Ürünler Şaşkına Çevirdi!

Çanta Dolusu Eşya Almışlardı: Survivor'da Batuhan ve Almeda'nın Bir Evden Aldıkları Ürünler Şaşkına Çevirdi!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.05.2025 - 15:43

Survivor'da Almeda için toplanan acil durum konseyinde izleyenleri şaşkına çeviren detaylar ortaya çıkmıştı. Almeda ve Batuhan'ın bir evden yiyecek-içecek ve bazı ürünler aldığı, çantayı sakladıkları ve ekipten kaçarken yakalandıkları bir çalışana Almeda'nın temasta bulunduğu açıklanmıştı. 

Survivor Panorama ve Ekstra programlarının sunucusu, eski yarışmacı Hakan Hatipoğlu, Almeda ve Batuhan'ın çantasından çıkanları açıkladı.

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Survivor'da Almeda ve Batuhan, erzak ve başka kişisel ürünlerle dolu bir çantayla yakalandı.

Survivor'da Almeda ve Batuhan, erzak ve başka kişisel ürünlerle dolu bir çantayla yakalandı.

Acil durum konseyine Almeda'yı çağıran Acun Ilıcalı, Almeda'nın bir çalışana temas etmesi sebebiyle bir süre oyunlarda oynamayacağını, hatta eğer şiddetliyse diskalifiye edileceğini açıkladı.

Bugün yayınlanacak bölümün fragmanında ise Batuhan'a da bu konuyu sorduğu, Batuhan'ın iddiaları reddettiği görüldü.

Hakan Hatipoğlu, Batuhan ve Almeda'nın girdikleri evden aldıkları ürünleri açıkladı.

Hakan Hatipoğlu, Batuhan ve Almeda'nın girdikleri evden aldıkları ürünleri açıkladı.

Listede yer alan ürünler ve detayları şaşkınlık yarattı:

1 adet şampuan (orman meyveli)

2 adet diş fırçası

1 adet diş macunu (mentollü)

1 kutu kulak çubuğu

2 adet tırnak makası

1 kutu yara bandı (Kral İakirli)

6 adet cep mendil

2 adet spor babet çorap

1 adet peelingli duş jeli

2 adet aloa veralı yüz maskesi

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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