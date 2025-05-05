Çanta Dolusu Eşya Almışlardı: Survivor'da Batuhan ve Almeda'nın Bir Evden Aldıkları Ürünler Şaşkına Çevirdi!
Survivor'da Almeda için toplanan acil durum konseyinde izleyenleri şaşkına çeviren detaylar ortaya çıkmıştı. Almeda ve Batuhan'ın bir evden yiyecek-içecek ve bazı ürünler aldığı, çantayı sakladıkları ve ekipten kaçarken yakalandıkları bir çalışana Almeda'nın temasta bulunduğu açıklanmıştı.
Survivor Panorama ve Ekstra programlarının sunucusu, eski yarışmacı Hakan Hatipoğlu, Almeda ve Batuhan'ın çantasından çıkanları açıkladı.
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Survivor'da Almeda ve Batuhan, erzak ve başka kişisel ürünlerle dolu bir çantayla yakalandı.
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Hakan Hatipoğlu, Batuhan ve Almeda'nın girdikleri evden aldıkları ürünleri açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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