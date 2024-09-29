Yalnızca Gerçek GTA Hastaları Full Çekecek: Bu Araçlar Hangi GTA Oyunundan?
Yalnızca Gerçek GTA Hastaları Full Çekecek: Bu Araçlar Hangi GTA Oyunundan?
Arabasız bir GTA oyunu elbette düşünülemez! Peki ismiyle müstesna GTA serisinde hayli önemli rol oynayan bu araçların serinin hangi oyunundan olduğunu bulabilecek misin?
Hazırsan başlayalım!
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1. Başlayalım! Bu güzellik hangi oyundan?
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2. İşte gerçek bir efsane. Peki hangi GTA oyunundandı?
3. Peki ya bu güzellik?
4. Devam!
5. Bu arabayı hangi GTA oyununda görmüştük?
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6. Bu hoş chopper peki?
7. Motosikletlerden devam edelim.
8. Bu taksiyle az mı görev yaptık be.
9. Artık sona yaklaşıyoruz.
10. Bir başka efsaneyle bitirelim.
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