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Yalnızca Gerçek GTA Hastaları Full Çekecek: Bu Araçlar Hangi GTA Oyunundan?

Yalnızca Gerçek GTA Hastaları Full Çekecek: Bu Araçlar Hangi GTA Oyunundan?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 13:31

Arabasız bir GTA oyunu elbette düşünülemez! Peki ismiyle müstesna GTA serisinde hayli önemli rol oynayan bu araçların serinin hangi oyunundan olduğunu bulabilecek misin?

Hazırsan başlayalım!

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1. Başlayalım! Bu güzellik hangi oyundan?

1. Başlayalım! Bu güzellik hangi oyundan?

2. İşte gerçek bir efsane. Peki hangi GTA oyunundandı?

2. İşte gerçek bir efsane. Peki hangi GTA oyunundandı?

3. Peki ya bu güzellik?

3. Peki ya bu güzellik?

4. Devam!

4. Devam!

5. Bu arabayı hangi GTA oyununda görmüştük?

5. Bu arabayı hangi GTA oyununda görmüştük?
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6. Bu hoş chopper peki?

6. Bu hoş chopper peki?

7. Motosikletlerden devam edelim.

7. Motosikletlerden devam edelim.

8. Bu taksiyle az mı görev yaptık be.

8. Bu taksiyle az mı görev yaptık be.

9. Artık sona yaklaşıyoruz.

9. Artık sona yaklaşıyoruz.

10. Bir başka efsaneyle bitirelim.

10. Bir başka efsaneyle bitirelim.

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