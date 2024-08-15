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GTA 3 ve Vice City'deki Çöp Dolu Sokakların San Andreas'ta Neden Olmadığı Açıklandı

GTA 3 ve Vice City'deki Çöp Dolu Sokakların San Andreas'ta Neden Olmadığı Açıklandı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 15:16

Rockstar Games'ten eski bir geliştirici GTA 3 ve Vice City'nin uçuşan çöplerle dolu sokaklarının San Andreas'a neden taşınmadığını anlatarak ilginç bir gizemi çözdü.

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Eski GTA oyunlarındaki minik ama o dönem aklımızı uçuran detayları hatırlıyor musunuz?

GTA 3 ve Vice City'nin sokaklarında savrulan çöpler San Andreas'ta birden bire ortadan yok olmuşlardı. Bu durumun sebebini ise eski bir Rockstar Games çalışanı anlattı.

GTA 3 ve Vice City'nin sokaklarında savrulan çöpler San Andreas'ta birden bire ortadan yok olmuşlardı. Bu durumun sebebini ise eski bir Rockstar Games çalışanı anlattı.

Rockstar North'ta görev yapmış olan Obbe Vermeij X üzerinden paylaştığı gönderisinde çöplerin akıbetine değindi. GTA 3'te sokaklar çok temiz göründüğü için çöpleri eklediğini söyleyen geliştirici bunun için iki gazete ve iki yaprak olmak üzere toplam 4 model ürettiklerini anlattı. Arabaların, rüzgarın veya oyuncunun hareketleri ile savrulan bu çöpler GTA 3 atmosferini güçlendiriyordu.

Peki etrafta uçuşan çöpler iki oyunun ardından neden San Andreas'a taşınmadı?

Peki etrafta uçuşan çöpler iki oyunun ardından neden San Andreas'a taşınmadı?

Bu durumun sebebinin arkasında beklediğimiz gibi girift nedenler yok! Vermeij yaptığı açıklamada tüm geliştiricilerin bu çöplerden hoşlanmadığını ve 'tartışmayı kaybettiği için' çöplerin San Andreas'a taşınamadığını söyledi. Bir gizem de böylece çözülmüş oldu.

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