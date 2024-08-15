GTA 3 ve Vice City'deki Çöp Dolu Sokakların San Andreas'ta Neden Olmadığı Açıklandı

Rockstar North'ta görev yapmış olan Obbe Vermeij X üzerinden paylaştığı gönderisinde çöplerin akıbetine değindi. GTA 3'te sokaklar çok temiz göründüğü için çöpleri eklediğini söyleyen geliştirici bunun için iki gazete ve iki yaprak olmak üzere toplam 4 model ürettiklerini anlattı. Arabaların, rüzgarın veya oyuncunun hareketleri ile savrulan bu çöpler GTA 3 atmosferini güçlendiriyordu.