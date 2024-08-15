GTA 3 ve Vice City'deki Çöp Dolu Sokakların San Andreas'ta Neden Olmadığı Açıklandı
GTA 3 ve Vice City'deki Çöp Dolu Sokakların San Andreas'ta Neden Olmadığı Açıklandı
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Eski GTA oyunlarındaki minik ama o dönem aklımızı uçuran detayları hatırlıyor musunuz?
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GTA 3 ve Vice City'nin sokaklarında savrulan çöpler San Andreas'ta birden bire ortadan yok olmuşlardı. Bu durumun sebebini ise eski bir Rockstar Games çalışanı anlattı.
Peki etrafta uçuşan çöpler iki oyunun ardından neden San Andreas'a taşınmadı?
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