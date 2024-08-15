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PlayStation Store Ağustos İndirimleri Başladı: %75'e Varan İndirimler!

PlayStation Store Ağustos İndirimleri Başladı: %75'e Varan İndirimler!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 14:33

PlayStation oyuncularının yüzünü güldürecek indirimler başladı. PlayStation Store'da Ağustos Tasarrufları ile sevilen oyunlarda avantajlı fiyatlar karşımıza çıkıyor.

PlayStation kanadından son günlerde arka arkaya gelen zam haberleri malumunuz.

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PlayStation kullanıcılarına biraz da olsa nefes aldıran haberler ise Ağustos Tasarrufları indirimleri ile geliyor.

PlayStation kullanıcılarına biraz da olsa nefes aldıran haberler ise Ağustos Tasarrufları indirimleri ile geliyor.

Ağustos ayı boyunca devam edecek olan indirim dönemi boyunca sevilen pek çok oyunda %75'e varan avantajlar oyuncuları bekliyor olacak. İndirimler 29 Ağustos tarihinde sona erecek.

PlayStation Ağustos Tasarrufları boyunca bizleri bekleyen dikkat çeken avantajlardan bazıları ise şöyle:

PlayStation Ağustos Tasarrufları boyunca bizleri bekleyen dikkat çeken avantajlardan bazıları ise şöyle:

  • Ghost of Tsushima Director's Cut - 699 TL - 349,50 TL

  • Dragon's Dogma 2 - 2.599 TL - 1.819,30 TL

  • Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition - 1.049 TL - 524,50 TL

  • Batman: Arkham Collection - 2,099 TL - 272,87 TL

  • Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition - 2.200 TL - 550 TL

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