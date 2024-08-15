PlayStation Store Ağustos İndirimleri Başladı: %75'e Varan İndirimler!
PlayStation Store Ağustos İndirimleri Başladı: %75'e Varan İndirimler!
PlayStation oyuncularının yüzünü güldürecek indirimler başladı. PlayStation Store'da Ağustos Tasarrufları ile sevilen oyunlarda avantajlı fiyatlar karşımıza çıkıyor.
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PlayStation kullanıcılarına biraz da olsa nefes aldıran haberler ise Ağustos Tasarrufları indirimleri ile geliyor.
PlayStation Ağustos Tasarrufları boyunca bizleri bekleyen dikkat çeken avantajlardan bazıları ise şöyle:
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