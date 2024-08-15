PlayStation Plus Ağustos Ayı Oyunları Belli Oldu: The Witcher 3, Cult of the Lamb ve Daha Fazlası!
PlayStation Plus Ağustos Ayı Oyunları Belli Oldu: The Witcher 3, Cult of the Lamb ve Daha Fazlası!
PlayStation Plus bu ay abonelerinin karşısına dolu dolu bir liste ile çıkıyor. PlayStation Plus ağustos ayının ikinci yarısında şahane oyunlarla karşımızda.
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PlayStation Plus kütüphanesi genişlemeye devam ediyor.
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PlayStation Plus kullanıcıları ağustos ayında harika oyunlara kavuşacaklar.
PlayStation Plus kütüphanesine ağustos ayında eklenecek oyunların tamamı ise şöyle:
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