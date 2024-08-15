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PlayStation Plus Ağustos Ayı Oyunları Belli Oldu: The Witcher 3, Cult of the Lamb ve Daha Fazlası!

PlayStation Plus Ağustos Ayı Oyunları Belli Oldu: The Witcher 3, Cult of the Lamb ve Daha Fazlası!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 11:47

PlayStation Plus bu ay abonelerinin karşısına dolu dolu bir liste ile çıkıyor. PlayStation Plus ağustos ayının ikinci yarısında şahane oyunlarla karşımızda.

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PlayStation Plus kütüphanesi genişlemeye devam ediyor.

PlayStation Plus kütüphanesi genişlemeye devam ediyor.

Sony'nin PlayStation kullanıcılarına harika avantajlar sunan aylık abonelik sistemi PlayStation Plus bu ay kullanıcılarının karşısına birbirinden şahane 15 yeni oyunla çıkıyor.

PlayStation Plus kullanıcıları ağustos ayında harika oyunlara kavuşacaklar.

PlayStation Plus kullanıcıları ağustos ayında harika oyunlara kavuşacaklar.

PlayStation Plus'ın Extra ve Deluxe katmanlarında bulunan kullanıcılar 10 oyuna kavuşurlarken Premium abonelik katmanındaki oyuncular ise 5 ekstra oyuna daha kavuşacaklar.

PlayStation Plus kütüphanesine ağustos ayında eklenecek oyunların tamamı ise şöyle:

PlayStation Plus kütüphanesine ağustos ayında eklenecek oyunların tamamı ise şöyle:

PlayStation Plus Extra/Deluxe

  • The Witcher 3: Wild Hunt – PS4, PS5

  • Wild Hearts Standard Edition – PS5

  • Cult of the Lamb – PS4, PS5

  • Ride 5 – PS5

  • Watch Dogs 2 – PS4

  • Sword Art Online: Last Recollection – PS4, PS5

  • Naruto to Boruto: Shinobi Striker – PS4

  • Sword Art Online: Alicization Lycoris – PS4

  • Sword Art Online: Fatal Bullet – PS4

  • Sword Art Online: Hollow Realization – PS4

PS Plus Premium:

  • Vacation Simulator – PS VR2

  • TimeSplitters – PS4, PS5

  • TimeSplitters 2 – PS4, PS5

  • TimeSplitters: Future Perfect – PS4, PS5

  • Sword Art Online: Lost Song – PS4

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