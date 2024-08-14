Bize Bir Kadın Karaker Seç En Güçlü Yönünü Söyleyelim!

Sen birine veya bir şeye değer verdiğin an dünyanın geri kalanını o uğurda yakabilecek kadar sadıksın. Bu yalnızca bir kişi olmak zorunda değil, bir fikir veya ideale inandığında ona sıkı sıkıya sarılıyorsun. Hayat seni erken olgunlaşmak zorunda bırakmış olabilir, bunun dezavantajları olduğu da aşikar ancak sen yaşadıklarını fark bile etmeden kendini güçlendirmek için kullanmışsın. İçindeki güçlü adalet duygusu en büyük pusulan olsa da bazen fevri kararlar da alabiliyorsun. Ancak bir gerçek var ki o da içgüdülerin seni asla yanıltmıyor!