Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Bize Bir Kadın Karaker Seç En Güçlü Yönünü Söyleyelim!

Bize Bir Kadın Karaker Seç En Güçlü Yönünü Söyleyelim!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 18:01

Oyun dünyası hepsi birbirinden dişli, kararlı ve yetenekli harika kadınlarla dolu. Gel sen bize kendine en yakın hissettiğin kadın karakteri seç, biz de en güçlü yönünü sana anlatalım.

Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Seç bakalım.

Senin en güçlü yönün azmin!

Kafaya taktı mı tam takanlardansın! Üstelik senin bu takmaların lafta da kalmıyor. Diyelim bir konuyu merak ettin, en ince detayına kadar araştırmadan rahat etmiyorsun. Ancak bu sana her detayı didik didik düşünme lanetiyle geri dönüyor. Yine de neler başarabileceğinin gayet farkındasın, o yüzden insanların 'imkansız' dediği şeyler için dahi kafa patlatıyor, bir şekilde ise hedefine ulaşıyorsun. Kısacası azmin, çalışkanlığın ve hiçbir durumda yılmayan yapın senin en büyük silahların.

Senin en güçlü yönün auran!

Sende nasıl desek, öyle bir enerji var ki bir ortama girdiğinde tüm dikkatleri üzerine çekmek için çaba harcamana dahi gerek kalmıyor. Fakat bu aura içinde sakladığın her bir özelliğinin birleşiminden geliyor. Bir kere müthiş planlar yapabiliyorsun. Üstelik insan sarraflığın da hiç fena değil. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım, manipülasyon yeteneklerin de gözden kaçacak gibi değil ama en önemlisi hak ettiğini almak istediğinde önünde durabilecek hiç kimse yok.

Senin en güçlü yönün zekan!

Soğukkanlı, zeki ve yetenekli bir casus olan Ada Wong gibi sen de ortada bir plan varsa onun beynisin. Ha diyelim ki plan sana ait değil. İşte o zaman sıradan bir piyon olmaktansa ipleri eline almak tam da senin yapacağın bir şey. Bağımsızlığına düşkünlüğün seni bazen yalnız bıraksa da derin bağları ancak buna değeceğini düşündüğün kişilerle kuruyorsun. Konunun ne olduğunun hiç önemi yok, sen bir şey istediğinde onu almak için her şeyi yapan karakterinle zaten bir şekilde akılda kalmayı başarıyorsun.

Senin en güçlü yanın koruma içgüdülerin!

Sen birine veya bir şeye değer verdiğin an dünyanın geri kalanını o uğurda yakabilecek kadar sadıksın. Bu yalnızca bir kişi olmak zorunda değil, bir fikir veya ideale inandığında ona sıkı sıkıya sarılıyorsun. Hayat seni erken olgunlaşmak zorunda bırakmış olabilir, bunun dezavantajları olduğu da aşikar ancak sen yaşadıklarını fark bile etmeden kendini güçlendirmek için kullanmışsın. İçindeki güçlü adalet duygusu en büyük pusulan olsa da bazen fevri kararlar da alabiliyorsun. Ancak bir gerçek var ki o da içgüdülerin seni asla yanıltmıyor!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın