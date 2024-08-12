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The Witcher 3 Karakterini Seç Romantizm CV'ni Ortaya Dökelim!

The Witcher 3 Karakterini Seç Romantizm CV'ni Ortaya Dökelim!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 15:39

The Witcher evreninde dahi havada aşk kokusu varsa biz neden konunun üstüne düşmeyelim ki! Gel sen bize romantik duruşunu sevdiğin The Witcher 3 karakterini seç, biz de sana romantizm CV'ni sayıp dökelim!

Hazırsan Başlayalım!

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Seç bakalım!

Soğuk görünüşünün altında müthiş bir aşık var!

Geralt of Rivia gibi sen de dışarıdan sert ve soğukkanlı bir görüntü çizsen de kalbinin derinliklerinde güçlü ve karmaşık duygular barındırıyorsun. Aşka olan yaklaşımın hayatındaki tüm diğer şeyler gibi pragmatik ve gerçekçi ancak sevdiklerine derin bir bağlılık gösterdiğin de ne kadar gizlemeye çalışsan da gün yüzüne çıkıyor. Tamam, belki kafanın karıştığı anlar da oluyor ama kalbini kaptırdığın kişiye sadakat ve koruma içgüdünle hareket ederek yaklaşıyorsun. Romantizm senin için sadece fiziksel bir bağdan ibaret değil, duyguların da bolca işin içine girdiği bir süreç.  Ancak kimi zaman psikolojini zorlayan hayat şartları içinde bazen duygusal olarak kendini tamamen açmakta zorlandığın da oluyor. Bu durum bazen içsel çatışmalar yaşamana neden olsa da aynı zamanda seni daha çekici de yapıyor.

Sende şeytan tüyü var!

The Witcher 3’ün neşeli ve karizmatik ozanı gibi sen de romantizm konusunda oldukça deneyimlisin! Sen aşkı yaşamayı ve hissetmeyi seven bir flörtöz olarak görünüyorsun, bu konuda bir anlaşalım ancak kalbinin derinliklerinde çok daha fazlası gizli. Romantik ilişkilerinde spontane ve tutkulu bir yaklaşım sergiliyorsun. Her zaman zarif, esprili ve baştan çıkarıcı bir halin var. Ancak kalbini gerçekten açabileceğin, seni gerçekten tüm ön yargılarından arınarak tanımak isteyen biri gördüğünde de ona deli divane oluyor, dünyayı ayaklarına sermek isteyen tutkulu bir aşığa dönüşüveriyorsun. Sadece kalbinin etrafına ördüğün koruma duvarlarını aşmak biraz zor, sen bunları kaldırana kadar da insanlar seni hep biraz 'çapkın' bulacaklar bizden söylemesi.

Tutku ve ihtirasın sözlük karşılığısın!

The Witcher evreninin en güçlü ve karmaşık karakterlerinden birini seçmen boşuna değil! Romantik ilişkilerde sergilediğin derin ve tutkulu yaklaşım karşındakinin adeta aklını başından alıyor. Zekan ve kararlılığın ile ilişkilerinde dominant ve güçlü olan taraf genelde sen oluyorsun. Kendin gibi güçlü bir karakterle karşılaştığında ise adeta iki dev göktaşı birbirine çarpmış gibi bir enerji ortaya çıkıyor.  Bağımsızlığına önem verip asla taviz vermeyen tavrınla kimi zaman ilişkilerinde mesafeli ve zorlayıcı görünüyor olabilirsin ama bu tavırların seni sen yapan önemli özelliklerinden. Tüm bunlara karşın sevdiklerine karşı duyduğun sadakat ve koruyucu içgüdülerin seni güvenilir ve kararlı bir partner yapıyor. Romantik ilişkilerinde en çok tutkun ve bağlılığın öne çıksa da bu ilişkilerdeki kontrolü elinde tutma isteğin bazen duygusal çatışmalara da yol açmıyor değil. Sen de Yennefer gibi derinlerde yumuşak ve sevgi dolu bir kalbe sahip olmana rağmen, dışarıya karşı sert ve güçlü bir duruş sergiliyorsun.

Sen sevince şefkat abidesine dönüşüyorsun!

Romantik ilişkilerde sen de Triss gibi derin duygular ve şefkat dolu bir yaklaşım sergiliyorsun. Onun Geralt'a karşı hissettiği sevgi gibi sen de sadık ve koruyucu doğasını ilk baştan itibaren fark etmesen de karşındakine yansıtıyorsun. İlişkilerinde genellikle anlayışlı, destekleyici, sevdiklerinin mutluluğu için fedakârlık yapmaktan çekinmeyen bir ruh haline bürünüyorsun. Hatta kimi zaman bu yoğun duygusal bağlılıkla bazen kendi mutluluğunu ikinci plana atabiliyorsun. Ancak sanılmasın ki sen tüm sinirlerini aldırmışsın! Bu iyi niyetin kötüye kullanıldığı anda içinden bambaşka biri çıkıyor ve silince bir daha dönüp bu kimmiş diye yüzüne bile bakmadan ilişkini kesip, karşındakine en büyük cezayı kendinden mahrum ederek veriyorsun.

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