The Witcher 3 Karakterini Seç Romantizm CV'ni Ortaya Dökelim!

Geralt of Rivia gibi sen de dışarıdan sert ve soğukkanlı bir görüntü çizsen de kalbinin derinliklerinde güçlü ve karmaşık duygular barındırıyorsun. Aşka olan yaklaşımın hayatındaki tüm diğer şeyler gibi pragmatik ve gerçekçi ancak sevdiklerine derin bir bağlılık gösterdiğin de ne kadar gizlemeye çalışsan da gün yüzüne çıkıyor. Tamam, belki kafanın karıştığı anlar da oluyor ama kalbini kaptırdığın kişiye sadakat ve koruma içgüdünle hareket ederek yaklaşıyorsun. Romantizm senin için sadece fiziksel bir bağdan ibaret değil, duyguların da bolca işin içine girdiği bir süreç. Ancak kimi zaman psikolojini zorlayan hayat şartları içinde bazen duygusal olarak kendini tamamen açmakta zorlandığın da oluyor. Bu durum bazen içsel çatışmalar yaşamana neden olsa da aynı zamanda seni daha çekici de yapıyor.