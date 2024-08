The Witcher 3’ün neşeli ve karizmatik ozanı gibi sen de romantizm konusunda oldukça deneyimlisin! Sen aşkı yaşamayı ve hissetmeyi seven bir flörtöz olarak görünüyorsun, bu konuda bir anlaşalım ancak kalbinin derinliklerinde çok daha fazlası gizli. Romantik ilişkilerinde spontane ve tutkulu bir yaklaşım sergiliyorsun. Her zaman zarif, esprili ve baştan çıkarıcı bir halin var. Ancak kalbini gerçekten açabileceğin, seni gerçekten tüm ön yargılarından arınarak tanımak isteyen biri gördüğünde de ona deli divane oluyor, dünyayı ayaklarına sermek isteyen tutkulu bir aşığa dönüşüveriyorsun. Sadece kalbinin etrafına ördüğün koruma duvarlarını aşmak biraz zor, sen bunları kaldırana kadar da insanlar seni hep biraz 'çapkın' bulacaklar bizden söylemesi.