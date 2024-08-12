The Witcher 3 Karakterini Seç Romantizm CV'ni Ortaya Dökelim!
The Witcher 3 Karakterini Seç Romantizm CV'ni Ortaya Dökelim!
The Witcher evreninde dahi havada aşk kokusu varsa biz neden konunun üstüne düşmeyelim ki! Gel sen bize romantik duruşunu sevdiğin The Witcher 3 karakterini seç, biz de sana romantizm CV'ni sayıp dökelim!
Hazırsan Başlayalım!
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Soğuk görünüşünün altında müthiş bir aşık var!
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Sende şeytan tüyü var!