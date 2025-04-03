Sevgili Balık, bugün burcunda konumlanan iki gezegen arasında atmışlık açı meydana gelecek. Satürn ile Uranüs arasındaki bu etkileşim ise öncelikle öz güvenini artıracak. Tabii bu durumda hayattan ne istediğini çok daha iyi bilecek ve dimdik ayakta duracaksın. Üstelik her zamankinden daha dik ve inatçı bir tavırla yaklaşacaksın.

İstediğini elde etmek için neler yapabilirsin? İşte bunu göreceğimiz gün gelip çattı. Hem iş hayatında hem de özel hayatında hırsların devreye girecek. Şimdi bir yol çizmenin tam zamanı. İstediğini hayal et ve gerçekleştirmek için o ilk adımı at. Gerisi gelecek, göreceksin.

Belki bu dönemde iş kurmayı ve fikrini hayata geçirmeyi de düşünmelisin. Maddi kaynak arayışı içerisine girersen doğru kişilerle kolayca iletişim sağlayacağın da aşikar. Zira burcunda konumlanan Uranüs sana şans getirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...