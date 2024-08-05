Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Seçtiğin Baldur's Gate 3 Karakterine Göre İnsanların Gözünde Nasıl Birisin?

Seçtiğin Baldur's Gate 3 Karakterine Göre İnsanların Gözünde Nasıl Birisin?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
05.08.2024 - 17:31

Her biri kendine has ve derinlikli karakterleri ile Baldur's Gate 3 biz oyuncular için tam bir cennet! Peki favori Baldur's Gate 3 karakterine göre insanların senin hakkında ne düşündüklerini bilmek ister misin? 

Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sana en yakın gelen karakteri seç bakalım.

Sende şeytan tüyü olduğunu düşünüyorlar!

Tüm oyunun, hatta oyun dünyasının en dikkat çekici karakterlerinden birini seçmen boşuna değil. Vampir olarak lanetlenmiş bir elf olan Astarion gibi sen de yeni tanıştığın kişiler için karmaşık ve anlaşılmazsın. Karizmatik ve çekici vampirimiz gibi senin de aklında bin tilkinin dolaştığını gözlerinden anlamak mümkün. Bir kere öyle hemen herkese güvenemiyor, ama herkesi auranın etkisi altına alabiliyorsun. Derinlerde geçmişte yaşadığın acılar ve yüklerinin izlerini taşısan da güçlü karakterinle bunların altından kalkabildiğin de her halinden belli. Kısacası insanlar sana baktıklarında karizmanın, kıvrak zekanın ve hırsın izlerini görüyorlar.

Senin bilge olduğunu düşünüyorlar!

Baldur's Gate 3'ün büyüleyici ve karmaşık karakterlerinden birini seçtiğinin umarız farkındasındır. Evrenin temellerini sarsacak bir gücü içinde taşıyan Gale gibi sen de yeni bilgilere ve deneyimlere her zaman açsın. Dünyaya deneyimler kazanmak için geldiğimizi düşünenlerdensin. Bu sebeple de bazen tehlikeli oyunlar oynamaktan asla geri durmuyorsun. Bu hallerinden de gözü karalığın şıp diye okunuveriyor. Kısacası insanlar sana baktıklarında merakın, tutkunun ve tecrübenin izlerini görüyorlar.

Senin gizemli olduğunu düşünüyorlar!

İnsanlar için tamamlanmamış bir yapboz gibi adeta bir muammasın. İçe dönük ve ketum yapın da bu tavırlarını destekliyor. Oysaki sen yalnızca insanlara tam manasıyla güvenene kadar rahat edemeyenlerdensin. Biri bir kez güvenini kazandıktan sonra, yani yakın çevrene girdiğinde onun için yapamayacağın fedakarlık yok. Bu gizemli tavırların seni çekici ve merak uyandırıcı kılıyor. Sadık ve kararlı bir kişiliğin, yüksek empati yeteneğin ve ilkelerini her zaman koruman insanların gözünde seni aynı zamanda güçlü bir konuma oturtuyor.

Karizmadan yıkılan bir delifişek olduğunu düşünüyorlar!

Sende öyle bir içsel ateş var ki seni de yakar bizi de! İnsanlar ilk gördüklerinde senden biraz çekiniyorlar yalan yok. Ancak tanıyınca deli dolu hallerin, esprili yapın ve eğlenceye asla hayır demeyen kişiliğinle onların da kalplerini çeliveriyorsun! Seni nasıl sevmesinler ki, bir kere dostların için yapamayacağın şey yok ve haksızlığa asla gelemiyorsun. Üstelik tarzın da insanlara hayli etkileyici geliyor. Kısacası sen hepimizin yanında isteyeceği bir dostsun!

Senin iyileştirici bir etkin olduğunu düşünüyorlar!

Tıpkı Halsin gibi senin de öngörülerin ve hislerin son derece kuvvetli. Çevrende akıp giden hayatın içinde bazen kendini yavaş moda alıp çok iyi bir gözlemci oluyor ve etrafındaki her şeyle bağ kurabiliyorsun. Şefkatli, anlayışlı ve koruyucu bir kişiliğin var. Ancak bu özelliklerin bazen seni içe kapanık ruh hallerine de sokabiliyor. Yine de yanındaki insanlar kendilerini her daim anlaşılmış ve huzurlu hissediyorlar.

Senin biraz agresif olduğunu düşünüyorlar!

Disiplin, kararlılık ve gözükaralık seni nitelemesin de kimi nitelesin! Bir kere gözlerinden bile okunuyor! Sen kesinlikle bulunduğun her ortamın doğal liderisin ve bunun için çaba sarf etmene gerek dahi yok. Kendi doğrularına ve ilkelerine bağlı olman bazen olaylara farklı açılardan bakamamana neden olsa da değer verdiğin kişilerin önerilerini de dikkate alarak haritanı çiziyorsun.  Ancak bazı katı tavırların bazen empati eksikliği ve başkalarıyla uyumsuzluk olarak anlaşılabiliyor. Yine de tüm bunlara rağmen insanlar içten içe sana büyük saygı duyuyorlar.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın