Seçtiğin Baldur's Gate 3 Karakterine Göre İnsanların Gözünde Nasıl Birisin?
Seçtiğin Baldur's Gate 3 Karakterine Göre İnsanların Gözünde Nasıl Birisin?
Her biri kendine has ve derinlikli karakterleri ile Baldur's Gate 3 biz oyuncular için tam bir cennet! Peki favori Baldur's Gate 3 karakterine göre insanların senin hakkında ne düşündüklerini bilmek ister misin?
Hazırsan başlayalım!
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Sana en yakın gelen karakteri seç bakalım.
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Sende şeytan tüyü olduğunu düşünüyorlar!
Senin bilge olduğunu düşünüyorlar!
Senin gizemli olduğunu düşünüyorlar!
Karizmadan yıkılan bir delifişek olduğunu düşünüyorlar!
Senin iyileştirici bir etkin olduğunu düşünüyorlar!
Senin biraz agresif olduğunu düşünüyorlar!
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