Seçtiğin Baldur's Gate 3 Karakterine Göre İnsanların Gözünde Nasıl Birisin?

Tüm oyunun, hatta oyun dünyasının en dikkat çekici karakterlerinden birini seçmen boşuna değil. Vampir olarak lanetlenmiş bir elf olan Astarion gibi sen de yeni tanıştığın kişiler için karmaşık ve anlaşılmazsın. Karizmatik ve çekici vampirimiz gibi senin de aklında bin tilkinin dolaştığını gözlerinden anlamak mümkün. Bir kere öyle hemen herkese güvenemiyor, ama herkesi auranın etkisi altına alabiliyorsun. Derinlerde geçmişte yaşadığın acılar ve yüklerinin izlerini taşısan da güçlü karakterinle bunların altından kalkabildiğin de her halinden belli. Kısacası insanlar sana baktıklarında karizmanın, kıvrak zekanın ve hırsın izlerini görüyorlar.