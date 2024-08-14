Nintendo Switch 2 Beklenen Daha Geç Gelecek Ancak Resmi Duyuru Biraz Daha Yakın
Nintendo Switch 2 Beklenen Daha Geç Gelecek Ancak Resmi Duyuru Biraz Daha Yakın
Nintendo'nun el konsollarını yeniden şahlandıran Nintendo Switch'i artık ömrünün son demlerini yaşıyorken merakla beklediğimiz Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihine dair elimizde yeni bilgiler var.
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İlk olarak 2016 yılında duyurulup 2017'de oyuncularla buluşan Nintendo Switch el konsolu piyasasında savaşı hayli kızıştırmıştı.
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Haliyle oyuncular bir süredir Nintendo Switch 2'yi beklerken konsolun beklediğimizden daha da geç piyasaya sürülebileceğine dair bilgiler geldi.
Ancak Nintendo Switch 2'nin resmi duyurusu için pek de beklememize gerek kalmayabilir.
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