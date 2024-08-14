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Nintendo Switch 2 Beklenen Daha Geç Gelecek Ancak Resmi Duyuru Biraz Daha Yakın

Nintendo Switch 2 Beklenen Daha Geç Gelecek Ancak Resmi Duyuru Biraz Daha Yakın

Croft
Croft - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 17:05

Nintendo'nun el konsollarını yeniden şahlandıran Nintendo Switch'i artık ömrünün son demlerini yaşıyorken merakla beklediğimiz Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihine dair elimizde yeni bilgiler var.

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İlk olarak 2016 yılında duyurulup 2017'de oyuncularla buluşan Nintendo Switch el konsolu piyasasında savaşı hayli kızıştırmıştı.

İlk olarak 2016 yılında duyurulup 2017'de oyuncularla buluşan Nintendo Switch el konsolu piyasasında savaşı hayli kızıştırmıştı.

Dönemine göre güçlü bir el konsolu olmasının yanında TV'ye de bağlanılabilen Nintendo Switch hem konsola özel harika oyunları, hem de teknik özellikleri ile oyunculardan tam puan almıştı.

Haliyle oyuncular bir süredir Nintendo Switch 2'yi beklerken konsolun beklediğimizden daha da geç piyasaya sürülebileceğine dair bilgiler geldi.

Haliyle oyuncular bir süredir Nintendo Switch 2'yi beklerken konsolun beklediğimizden daha da geç piyasaya sürülebileceğine dair bilgiler geldi.

Eurogamer'ın haberine göre söylentileri bir süredir ortalarda dolaşan ve 2025 yılı başında piyasaya sürüleceği tahmin edilen Nintendo Switch 2 için oyun geliştirmeye başlayan geliştiricilere 31 Mart 2025'ten, yani 2025'in ikinci çeyreğinden önce cihazı beklememeleri gerektiği söylenmiş.

Ancak Nintendo Switch 2'nin resmi duyurusu için pek de beklememize gerek kalmayabilir.

Ancak Nintendo Switch 2'nin resmi duyurusu için pek de beklememize gerek kalmayabilir.

Nintendo kanadından daha önce yapılan açıklamalara göre Nintendo Switch 2'nin resmi duyurusunu 31 Mart 2025'ten önce görebiliriz. Önceki raporlar merakla beklediğimiz konsolun Nintendo Switch'ten daha büyük bir ekrana sahip olarak geleceğini işaret ediyordu.

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