EA Sports FC 25'in Kahraman Kadrosu Açıklandı: 13 Yeni Kahraman!
EA Sports FC 25'in Kahraman Kadrosu Açıklandı: 13 Yeni Kahraman!
Özellikle futbol hayranlarının merakla bekledikleri EA Sports FC 25'in kadrosunda yer alacak olan yeni kahramanlar nihayet ortaya çıktı.
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EA Sports FC 25 için artık günleri saydığımız zamanlardayız.
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EA Sports FC 25'in kahraman kadrosu da nihayet açıklandı.
EA Sports FC 25'in 13 futbolcudan oluşan kahraman kadrosunun tamamı ise şöyle:
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