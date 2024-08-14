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EA Sports FC 25'in Kahraman Kadrosu Açıklandı: 13 Yeni Kahraman!

EA Sports FC 25'in Kahraman Kadrosu Açıklandı: 13 Yeni Kahraman!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 13:43

Özellikle futbol hayranlarının merakla bekledikleri EA Sports FC 25'in kadrosunda yer alacak olan yeni kahramanlar nihayet ortaya çıktı.

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EA Sports FC 25 için artık günleri saydığımız zamanlardayız.

EA Sports FC 25 için artık günleri saydığımız zamanlardayız.

EA Sports'un fenomen serisi yeni halkası ile karşımıza çıkmaya hazırlanırken oyun ön sipariş aşamasında dahi Steam ve benzeri platformların çok satanlar listelerinde kendine yer bulmayı başarıyor.

EA Sports FC 25'in kahraman kadrosu da nihayet açıklandı.

EA Sports FC 25'in kahraman kadrosu da nihayet açıklandı.

Hem kendi kariyerlerinde, hem de oyunda kariyerlerini ileri taşıyacak olan kahramanlar bu yıl oyuna heyecan katacaklar. Oyunun Ultimate Edition sürümünü 20 Ağustos'a kadar ön sipariş veren tüm oyuncular erken erişim lansmanından itibaren bir günlük 'Origin Hero' öğesine sahip olacak ve bu öğe 28 Kasım'da otomatik olarak 'Prime Hero' öğesine yükseltilecek.

EA Sports FC 25'in 13 futbolcudan oluşan kahraman kadrosunun tamamı ise şöyle:

EA Sports FC 25'in 13 futbolcudan oluşan kahraman kadrosunun tamamı ise şöyle:

  • Blaise Matuidi

  • Celia Šašić

  • Eden Hazard

  • Fara Williams

  • Guti

  • Jaap Stam

  • Jamie Carragher

  • Laura Georges

  • Maicon

  • Marek Hamšík

  • Mohammed Noor

  • Tim Howard

  • Zé Roberto

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