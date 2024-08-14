EA Sports FC 25'in Kahraman Kadrosu Açıklandı: 13 Yeni Kahraman!

Hem kendi kariyerlerinde, hem de oyunda kariyerlerini ileri taşıyacak olan kahramanlar bu yıl oyuna heyecan katacaklar. Oyunun Ultimate Edition sürümünü 20 Ağustos'a kadar ön sipariş veren tüm oyuncular erken erişim lansmanından itibaren bir günlük 'Origin Hero' öğesine sahip olacak ve bu öğe 28 Kasım'da otomatik olarak 'Prime Hero' öğesine yükseltilecek.