Steam Fiyatı 150 TL Olan Oyun Microsoft Store'da Ücretsiz!
Steam Fiyatı 150 TL Olan Oyun Microsoft Store'da Ücretsiz!
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Bedava oyun haberlerini bambaşka platformlardan almaya alışmış olsak da bu kez Microsoft Store'da bizleri bekleyen bir yapım var.
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Microsoft Store'da bizleri bekleyen bedava oyunumuz Hero of the Kingdom: The Lost Tales 2.
Oyuna ücretsiz sahip olmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.
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