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Steam Fiyatı 150 TL Olan Oyun Microsoft Store'da Ücretsiz!

Steam Fiyatı 150 TL Olan Oyun Microsoft Store'da Ücretsiz!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 11:21

Steam'de 4,49 dolar, yani yaklaşık 150 TL'lik fiyat etiketine sahip olan RPG oyunu Hero of the Kingdom Microsoft Store'da kısa süre için tamamen ücretsiz!

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Bedava oyun haberlerini bambaşka platformlardan almaya alışmış olsak da bu kez Microsoft Store'da bizleri bekleyen bir yapım var.

Bedava oyun haberlerini bambaşka platformlardan almaya alışmış olsak da bu kez Microsoft Store'da bizleri bekleyen bir yapım var.

Steam'de 4,49 dolarlık fiyat etiketine sahip olan, Microsoft Store'da ise normal fiyatı 19,75 TL olan keyifli bir RPG oyunu kısa süre için ücretsiz oldu.

Microsoft Store'da bizleri bekleyen bedava oyunumuz Hero of the Kingdom: The Lost Tales 2.

Microsoft Store'da bizleri bekleyen bedava oyunumuz Hero of the Kingdom: The Lost Tales 2.

Hem babamıız hem de krallığımızı kurtarmak için maceraya atıldığımız RPG oyunu özellikle eski tarz izometrik RPG'leri ve ponit&click türü maceraları seven oyunculara güzel bir nostalji yaşatacak.

Oyuna ücretsiz sahip olmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Oyuna ücretsiz sahip olmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Kısa bir süre için tüm kullanıcılar için ücretsiz olan Hero of the Kingdom: The Lost Tales 2, 5 gün boyunca ücretsiz olarak kalacak. Bu süre zarfında oyunu kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacak. Şimdiden iyi oyunlar!

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