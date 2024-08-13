Valve'ın "Duyurmadığı" Deadlock'u Şimdiden Binler Oynuyor
Valve'ın "Duyurmadığı" Deadlock'u Şimdiden Binler Oynuyor
Oynanış görüntüleri sızan, herkesin yolda olduğunu bildiği ama Valve'ın henüz resmi olarak duyurmadığı Deadlock daha çıkmadan binlerce oyuncuya ulaştı.
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Valve'ın bir süredir yeni bir rekabetçi oyun geliştirdiğini bilmeyen oyuncu kalmadı desek yeridir.
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Bırakın çıkmayı, ortada daha duyurusu dahi olmayan Deadlock şimdiden binlerce kişi tarafından oynanıyor.
Valve cephesindeki tek garip olay bu da değil. Aynı zamanda Half-Life 3'e dair ciddi söylentiler de var.
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