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Valve'ın "Duyurmadığı" Deadlock'u Şimdiden Binler Oynuyor

Valve'ın "Duyurmadığı" Deadlock'u Şimdiden Binler Oynuyor

Croft
Croft - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 17:31

Oynanış görüntüleri sızan, herkesin yolda olduğunu bildiği ama Valve'ın henüz resmi olarak duyurmadığı Deadlock daha çıkmadan binlerce oyuncuya ulaştı.

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Valve'ın bir süredir yeni bir rekabetçi oyun geliştirdiğini bilmeyen oyuncu kalmadı desek yeridir.

Valve'ın bir süredir yeni bir rekabetçi oyun geliştirdiğini bilmeyen oyuncu kalmadı desek yeridir.

Deadlock olarak adlandırılmadan önce Neon Prime kod adıyla anılan rekabetçi nişancı oyunu Deadlock'un kapalı beta testleri hala devam ederken oyuncular betaya ancak Valve tarafından yollanan davetiyeler ile erişebiliyorlar.

Bırakın çıkmayı, ortada daha duyurusu dahi olmayan Deadlock şimdiden binlerce kişi tarafından oynanıyor.

Bırakın çıkmayı, ortada daha duyurusu dahi olmayan Deadlock şimdiden binlerce kişi tarafından oynanıyor.
twitter.com

Bi' şekilde hem var hem de yok olmayı başaran Deadlock SteamDB verilerine göre 200 binden fazla oyuncu tarafından oynanmakla kalmayıp 20 bin eş zamanlı oyuncuya doğru da adım adım ilerliyor.

Valve cephesindeki tek garip olay bu da değil. Aynı zamanda Half-Life 3'e dair ciddi söylentiler de var.

Valve cephesindeki tek garip olay bu da değil. Aynı zamanda Half-Life 3'e dair ciddi söylentiler de var.

Henüz resmi olarak var diyemeyeceğimiz bir oyunla 200 binden fazla oyuncu toplayan Valve kanadından gelen sızıntılar uzun yıllardır beklediğimiz Half-Life 3'ün de geliştirme aşamasında olabileceğini gösteriyor. Ne diyelim, Gabe bu işi biliyor...

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