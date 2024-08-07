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Half-Life 3'ün Ayak Sesleri Güçleniyor: Yeni Veriler Var!

Half-Life 3'ün Ayak Sesleri Güçleniyor: Yeni Veriler Var!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 15:46

Biliyoruz, Half-Life 3'ün varlığına inanmak tek boynuzlu atları bir gün göreceğimize inanmak gibi geliyor ancak yeni sızıntılar ve veriler VR olmayan bir Half-Life oyununa işaret ediyor olabilir.

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Gordon Freeman ile son karşılaştığımızda takvimler 2007 yılını gösteriyordu.

Gordon Freeman ile son karşılaştığımızda takvimler 2007 yılını gösteriyordu.

Valve tarafından geliştirilen ve aradan geçen uzun, upuzuun yıllara rağmen hala devamını beklediğimiz efsane oyun serisi 2020 yılında Half-Life: Alyx adlı VR oyunla geri dönmüş olsa da elbette hayranların gözü artık bir mite dönüşmüş olan Half-Life 3'te.

Ancak uzun yılların ardından birkaç defa kursağımızda kalan hevesimizi yeniden diriltebiliriz zira Half-Life 3 için umutlandıran bazı sızıntılar var.

Ancak uzun yılların ardından birkaç defa kursağımızda kalan hevesimizi yeniden diriltebiliriz zira Half-Life 3 için umutlandıran bazı sızıntılar var.

Valve cephesinden ilettiği haberlerle bilinen içerik üreticisi Tyler McVicker Valve'ın tüm projelerinde kullandığı Source 2 motorunun güncellenen dosyaları arasında Half-Life 3'e ait olduğunu düşündüğünü söylediği bir dizi veriye ulaştığını paylaştı. McVicker'ın söylediklerine göre oyun motoruna eklenen dosyalar arasında HEV Suit giyen bir karakter, Zen boyutundan çeşitli yaratıklar ve Half-Life serisi ile bağlantılı farklı modeller bulunuyor. İçerik üreticisi bunun VR olmayan bir Half-Life oyunu olduğuna da oldukça emin olduğundan bahsediyor.

Üstelik Half-Life 3 için elimizdeki tek ipucu bu da değil.

Üstelik Half-Life 3 için elimizdeki tek ipucu bu da değil.

Bir seslendirme sanatçısına ait web sitesinde yer aldığı işler arasında Valve'a ait olan ve 'White Sands' kod adıyla anılan yeni bir projenin tespit edilmesi hayranları heyecanlandırmıştı. White Sands kod adının oyuncular arasında heyecan yaratma sebeplerinden biri ise Half-Life serisindeki Black Mesa tesisinin bulunduğu New Mexico'da gerçek bir bölge ismi olması.

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150-200 GB 🗑️ geliyor. Source oyun motoru ile (ölmemen gereken ölmeden ulaş sinematik izle) sonra 🔄 aynı şeyleri yap. O dönem oyun sektöründe bugün ki kalited... Devamını Gör