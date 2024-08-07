Half-Life 3'ün Ayak Sesleri Güçleniyor: Yeni Veriler Var!
Half-Life 3'ün Ayak Sesleri Güçleniyor: Yeni Veriler Var!
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Gordon Freeman ile son karşılaştığımızda takvimler 2007 yılını gösteriyordu.
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Ancak uzun yılların ardından birkaç defa kursağımızda kalan hevesimizi yeniden diriltebiliriz zira Half-Life 3 için umutlandıran bazı sızıntılar var.
Üstelik Half-Life 3 için elimizdeki tek ipucu bu da değil.
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