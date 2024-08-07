Half-Life 3'ün Ayak Sesleri Güçleniyor: Yeni Veriler Var!

Valve cephesinden ilettiği haberlerle bilinen içerik üreticisi Tyler McVicker Valve'ın tüm projelerinde kullandığı Source 2 motorunun güncellenen dosyaları arasında Half-Life 3'e ait olduğunu düşündüğünü söylediği bir dizi veriye ulaştığını paylaştı. McVicker'ın söylediklerine göre oyun motoruna eklenen dosyalar arasında HEV Suit giyen bir karakter, Zen boyutundan çeşitli yaratıklar ve Half-Life serisi ile bağlantılı farklı modeller bulunuyor. İçerik üreticisi bunun VR olmayan bir Half-Life oyunu olduğuna da oldukça emin olduğundan bahsediyor.