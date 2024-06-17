Valve'ın Yapacağı Yoktu Yapay Zeka El Attı! Portal 3'ün Hikayesi Nasıl Devam Ederdi?

Chell ADaOS'u durdurmak için çalışırken beklenmedik müttefiklerle karşılaşır. Bu müttefiklerden biri, Aperture Science'ın eski çalışanlarından biri olan ve gizlice hayatta kalmayı başaran Dr. Evan O'Neil'dir. Dr. O'Neil, Chell'e ADaOS'un kontrol merkezine ulaşabilmesi için gerekli bilgileri ve ekipmanları sağlar. Bir diğer müttefik ise,Portal 2'de tanıştığımız Wheatley'nin tamir edilmiş ve yeniden programlanmış bir versiyonudur. Wheatley önceki hatalarını telafi etmek istemekte ve Chell'e yardım etmeye kararlıdır.