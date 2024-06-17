Valve'ın Yapacağı Yoktu Yapay Zeka El Attı! Portal 3'ün Hikayesi Nasıl Devam Ederdi?
Valve'ın Yapacağı Yoktu Yapay Zeka El Attı! Portal 3'ün Hikayesi Nasıl Devam Ederdi?
Valve'ın üçüncü oyunlar konusundaki ünü malumunuz... Gaben'ın üç rakamına alerjisi var sanıyoruz ki bu zamana dek hiçbir Valve oyununun üçüncüsünü göremedik. İş başa düşünce biz de yapay zekaya olsa bir Portal 3'ün nasıl bir hikayeye sahip olacağını sorduk!
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