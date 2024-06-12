Oyun Karakteri Olsan Hangi Oyuna Ait Olurdun?
Oyun Karakteri Olsan Hangi Oyuna Ait Olurdun?
Hangimiz bir oyun dünyasında yaşamayı hayal etmedik ki! Peki sen bir oyun karakteri olsan ait olacağın oyun hangisi olurdu dersin?
Gel birlikte öğrenelim!
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1. Oyun dünyasında emanetsiz gezmek olmaz! Kendine bir silah seç!
2. Ruhunu okşayan o sanat eseri hangisi?
3. Sence ruh hayvanın hangisi?
4. Boş zamanlarını nasıl değerlendirirsin peki?
5. Alakasız duruyor olabilir ama bize bir battle royale oyunu seçer misin?
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6. Oyun dünyasında aç aç dolaşılmaz, seç bakalım!
7. Geldik son soruya, sen ekip insanı mısın yoksa yalnız mı çalışırsın?
The Witcher 3!
Red Dead Redemption 2!
Cyberpunk 2077!
GTA 5!
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