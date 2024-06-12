Oyun Karakteri Olsan Hangi Oyuna Ait Olurdun?

Sen bu çağa ait değilsin, orası kesin. İnsan ilişkilerinin de diğer her şey gibi hızlı olduğu modern zamanlar sana göre değil. Sırtını yaslayabileceğin bir iki güvenilir dost, istediğinde başını alıp gidebileceğin kırlar ve dilediğinde ziyaretçisi olacağın kentlerin özlemini duyuyorsun. Elbette bir de o tadı anlatılmaz özgürlük hissinin... Tüm bunlar ve çok daha fazlasıyla senin ruhun kesinlikle Red Dead Redemption 2'ye ait.