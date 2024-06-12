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Oyun Karakteri Olsan Hangi Oyuna Ait Olurdun?

Oyun Karakteri Olsan Hangi Oyuna Ait Olurdun?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 15:31

Hangimiz bir oyun dünyasında yaşamayı hayal etmedik ki! Peki sen bir oyun karakteri olsan ait olacağın oyun hangisi olurdu dersin?

Gel birlikte öğrenelim!

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1. Oyun dünyasında emanetsiz gezmek olmaz! Kendine bir silah seç!

2. Ruhunu okşayan o sanat eseri hangisi?

3. Sence ruh hayvanın hangisi?

4. Boş zamanlarını nasıl değerlendirirsin peki?

5. Alakasız duruyor olabilir ama bize bir battle royale oyunu seçer misin?

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6. Oyun dünyasında aç aç dolaşılmaz, seç bakalım!

7. Geldik son soruya, sen ekip insanı mısın yoksa yalnız mı çalışırsın?

The Witcher 3!

The Witcher 3!

Sen bir oyun karakteri olsan kesinlikle The Witcher serisinin evreninde yaşardın. Oralarda ne yapar, ne işle meşgul olurdun bilemiyoruz ancak bu fantastik evren ile ruhun arasında bir bağ olduğunu söyleyebiliriz. Kim bilir, belki işinin ustası bir sahire, belki de canavarların korkulu rüyası bir cadı avcısı kumaşı vardır sende. Ha 'öyle şeylerde gözüm yok, sakin sakin yaşar giderim' dersen de senden keyiflisi bulunmazdı doğrusu.

Red Dead Redemption 2!

Red Dead Redemption 2!

Sen bu çağa ait değilsin, orası kesin. İnsan ilişkilerinin de diğer her şey gibi hızlı olduğu modern zamanlar sana göre değil. Sırtını yaslayabileceğin bir iki güvenilir dost, istediğinde başını alıp gidebileceğin kırlar ve dilediğinde ziyaretçisi olacağın kentlerin özlemini duyuyorsun. Elbette bir de o tadı anlatılmaz özgürlük hissinin... Tüm bunlar ve çok daha fazlasıyla senin ruhun kesinlikle Red Dead Redemption 2'ye ait.

Cyberpunk 2077!

Cyberpunk 2077!

Parlayan neonlar, hiç bitmeyen bir enerji ve elbette biraz da bela! Senin ruhun Cyberpunk 2077'ye ait ve Night City'de kendini evinde kadar rahat hissedeceğine eminiz. İster bir corpo ol, ister sokakların büyüttüğü bir serseri, sen bir şekilde bu belalı kentte hayatta kalmaya, dahası bundan keyif de almaya çok hazırsın.

GTA 5!

GTA 5!

Enerjisi hiç bitmeyen, asla uyumayan Los Santos senin evin sayılır. Tüm imkanlarını insanın ayağına seren, ama başarılı olmak için de kıvrak bir zeka isteyen bu kentin sana sunacaklarını sonuna kadar değerlendirebileceğine eminiz. Aslında seni Los Angeles'a, pardon pardon, Los Santos'a bıraksak kendini şimdiki mahallendeki kadar rahat hissedeceğine şüphemiz yok.

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