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Gamescom Etkinliğinde Kesin Olarak Göreceğimiz Oyunlar Belli Oldu!

Gamescom Etkinliğinde Kesin Olarak Göreceğimiz Oyunlar Belli Oldu!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 10:42

21 Ağustos tarihinde başlayacak ver 25 Ağustos gününe kadar devam edecek olan Gamescom etkinliğinde kesin olarak göreceğimiz oyunlar belli olmuş durumda.

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Yeni oyun duyuruları ve farklı etkinlikler geliyor!

Yeni oyun duyuruları ve farklı etkinlikler geliyor!

Ayrıca bu yenilikler dışında daha önce duyurulan fakat pek fazla detay paylaşılmayan oyunları da görme şansına erişeceğiz. Örneğin uzun bir süredir beklenen Call of Duty: Black Ops 6 gibi.

Açılış gecesi ve ilerleyen günlerde etkinlikte olacak bazı oyunlar şu şekilde;

Açılış gecesi ve ilerleyen günlerde etkinlikte olacak bazı oyunlar şu şekilde;

Call of Duty: Black Ops 6 ve uzun zamandır beklenen Star Wars Outlaws gibi yapımların açılış gecesini şenlendirmesi bekleniyor. Bu oyunlara ek olarak ise Warhammer 40,000: Space Marine 2 ve S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl gibi oyunların yer alacağı da kesinleşmiş durumda.

S.T.A.L.K.E.R. 2 demişken, geliştiricilerden gelen şu yarım saatlik videoya baktınız mı?

Etkinlikte olacağı kesinleşen diğer oyunlar;

Etkinlikte olacağı kesinleşen diğer oyunlar;

  • Kingdom Come: Deliverance 2

  • Dune Awakening

  • Little Nightmares 3

  • Monster Hunter Wilds

  • Indiana Jones and the Great Circle

  • Marvel Rivals

  • Crimson Desert

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