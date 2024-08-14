Gamescom Etkinliğinde Kesin Olarak Göreceğimiz Oyunlar Belli Oldu!
Gamescom Etkinliğinde Kesin Olarak Göreceğimiz Oyunlar Belli Oldu!
21 Ağustos tarihinde başlayacak ver 25 Ağustos gününe kadar devam edecek olan Gamescom etkinliğinde kesin olarak göreceğimiz oyunlar belli olmuş durumda.
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Yeni oyun duyuruları ve farklı etkinlikler geliyor!
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Açılış gecesi ve ilerleyen günlerde etkinlikte olacak bazı oyunlar şu şekilde;
Etkinlikte olacağı kesinleşen diğer oyunlar;
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