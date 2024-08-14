Gamescom Etkinliğinde Kesin Olarak Göreceğimiz Oyunlar Belli Oldu!

Call of Duty: Black Ops 6 ve uzun zamandır beklenen Star Wars Outlaws gibi yapımların açılış gecesini şenlendirmesi bekleniyor. Bu oyunlara ek olarak ise Warhammer 40,000: Space Marine 2 ve S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl gibi oyunların yer alacağı da kesinleşmiş durumda.