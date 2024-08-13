Korku Sinemasının Klasiklerinden Halloween Oyun Oluyor: Projede John Carpenter da Var

Carpenter 'Büyük bir oyuncu olarak Michael Myers'ın bu oyunda yeniden hayat bulmasına yardımcı olmaktan heyecan duyuyorum ve umudum sizi korkutmak' ifadelerini kullandı. Tüm bunların yanında resmi açıklamaya göre oyunda klasik karakterleri ve orijinal filmden sahneleri de bolca göreceğiz.