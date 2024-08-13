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Korku Sinemasının Klasiklerinden Halloween Oyun Oluyor: Projede John Carpenter da Var

Korku Sinemasının Klasiklerinden Halloween Oyun Oluyor: Projede John Carpenter da Var

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 17:05

Korku sinemasının kült filmlerinden Halloween aradan geçen yıllara rağmen tüylerimizi diken diken ederken Unreal Engine 5 ile geliştirilecek oyun da iddialı geliyor.

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1978 yılında vizyona giren Halloween korku sinemasının hala en tüyler ürpertici örneklerinden.

1978 yılında vizyona giren Halloween korku sinemasının hala en tüyler ürpertici örneklerinden.

2018 yılında yeniden uyarlanan, yıllar içinde ise devam filmleriyle seriye dönüşen Halloween bizlere sinemanın en ikonik kötü adamlarından Michael Myers'ı da tanıtmıştı.

Halloween serisi bu kez karşımıza iki yeni oyunla çıkmaya hazırlanıyor.

Halloween serisi bu kez karşımıza iki yeni oyunla çıkmaya hazırlanıyor.

Boss Team Games tarafından geliştirilecek iki oyundan biri Unreal Engine 5'in tüm nimetlerinden faydalanacak. Bunun yanında merakla beklenen oyun için orijinal filmin yönetmeni sinema efsanesi John Carpenter ile birlikte çalışılacak.

Ünlü yönetmen John Carpenter da Halloween oyunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ünlü yönetmen John Carpenter da Halloween oyunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Carpenter 'Büyük bir oyuncu olarak Michael Myers'ın bu oyunda yeniden hayat bulmasına yardımcı olmaktan heyecan duyuyorum ve umudum sizi korkutmak' ifadelerini kullandı. Tüm bunların yanında resmi açıklamaya göre oyunda klasik karakterleri ve orijinal filmden sahneleri de bolca göreceğiz.

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