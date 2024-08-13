Korku Sinemasının Klasiklerinden Halloween Oyun Oluyor: Projede John Carpenter da Var
Korku Sinemasının Klasiklerinden Halloween Oyun Oluyor: Projede John Carpenter da Var
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1978 yılında vizyona giren Halloween korku sinemasının hala en tüyler ürpertici örneklerinden.
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Halloween serisi bu kez karşımıza iki yeni oyunla çıkmaya hazırlanıyor.
Ünlü yönetmen John Carpenter da Halloween oyunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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