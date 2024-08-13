S.T.A.L.K.E.R. 2'den 36 Dakikalık Oynanış Videosu Paylaşıldı

Paylaşılan bu 36 dakikalık 'Deep Dive' videosu içerisinde hem geliştirici ekibin nasıl çalıştığını öğrendik hem de oyunun nasıl bir süreçte barındığını görme şansına eriştik. Ayrıca aralara serpiştirilmiş oynanış sekansları da bizi oldukça heyecanlandırmış durumda.