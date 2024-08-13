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S.T.A.L.K.E.R. 2'den 36 Dakikalık Oynanış Videosu Paylaşıldı

S.T.A.L.K.E.R. 2'den 36 Dakikalık Oynanış Videosu Paylaşıldı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 15:40

Henüz Temmuz ayında ertelenen S.T.A.L.K.E.R. 2 için tam 36 dakikalık oynanış videosu paylaşıldı. Atmosfere ve çevreye çok daha detaylı bakma şansına erişiyoruz.

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Çıkış süreci bir hayli karmaşıklaştı.

Çıkış süreci bir hayli karmaşıklaştı.

Birden fazla erteleme ile karşımıza çıkan S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, henüz geçtiğimiz ay bir erteleme daha duyurmuştu. Zorlu geliştirme süreci devam ederken paylaşılan 36 dakikalık oynanış videosu ise bizleri heyecanlandırmayı başardı.

Temmuz ayı sonunda bir kere daha ertelenmişti;

Hem oynanışı gördük hem de sürecin nasıl işlediğini öğrendik.

Hem oynanışı gördük hem de sürecin nasıl işlediğini öğrendik.

Paylaşılan bu 36 dakikalık 'Deep Dive' videosu içerisinde hem geliştirici ekibin nasıl çalıştığını öğrendik hem de oyunun nasıl bir süreçte barındığını görme şansına eriştik. Ayrıca aralara serpiştirilmiş oynanış sekansları da bizi oldukça heyecanlandırmış durumda.

Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz;

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