S.T.A.L.K.E.R. 2'den 36 Dakikalık Oynanış Videosu Paylaşıldı
S.T.A.L.K.E.R. 2'den 36 Dakikalık Oynanış Videosu Paylaşıldı
Henüz Temmuz ayında ertelenen S.T.A.L.K.E.R. 2 için tam 36 dakikalık oynanış videosu paylaşıldı. Atmosfere ve çevreye çok daha detaylı bakma şansına erişiyoruz.
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Çıkış süreci bir hayli karmaşıklaştı.
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Hem oynanışı gördük hem de sürecin nasıl işlediğini öğrendik.
Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz;
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