Biz Bu Oyunu Ne Zaman Oynayabileceğiz? S.T.A.L.K.E.R 2 Tekrar Ertelendi!
Biz Bu Oyunu Ne Zaman Oynayabileceğiz? S.T.A.L.K.E.R 2 Tekrar Ertelendi!
GSC Game World tarafından geliştirilen ve uzun zamandır çıkmasını dört gözle beklediğimiz S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornoby'den yeni bir erteleme kararı geldi.
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Uzun yıllar sonra yeni oyunu görme ümidiyle yanıp tutuşuyoruz!
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Yeni tarih 20 Kasım 2024!
"Gerçekten mi, yine mi?"
Ertelemenin ana nedeni ise daha fazla hatayı düzeltmek.
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