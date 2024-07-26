Biz Bu Oyunu Ne Zaman Oynayabileceğiz? S.T.A.L.K.E.R 2 Tekrar Ertelendi!

Birkaç kez erteleme gördükten sonra normal şartlarda 5 Eylül 2024 tarihinde bizlerin karşısına gelmesi planlanan S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, yeni bir erteleme kararı aldı. Bu sebeple oyunun çıkış tarihi 2 ay daha ötelenmiş oldu.