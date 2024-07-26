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Biz Bu Oyunu Ne Zaman Oynayabileceğiz? S.T.A.L.K.E.R 2 Tekrar Ertelendi!

Biz Bu Oyunu Ne Zaman Oynayabileceğiz? S.T.A.L.K.E.R 2 Tekrar Ertelendi!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 21:13

GSC Game World tarafından geliştirilen ve uzun zamandır çıkmasını dört gözle beklediğimiz S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornoby'den yeni bir erteleme kararı geldi.

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Uzun yıllar sonra yeni oyunu görme ümidiyle yanıp tutuşuyoruz!

Uzun yıllar sonra yeni oyunu görme ümidiyle yanıp tutuşuyoruz!

Birkaç kez erteleme gördükten sonra normal şartlarda 5 Eylül 2024 tarihinde bizlerin karşısına gelmesi planlanan S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, yeni bir erteleme kararı aldı. Bu sebeple oyunun çıkış tarihi 2 ay daha ötelenmiş oldu.

Yeni tarih 20 Kasım 2024!

Yeni tarih 20 Kasım 2024!

GSC Game World tarafından yayınlanan yeni mini fragmanla birlikte oyunun çıkış tarihinin de ertelendiği duyuruldu. Buna göre normal şartlarda 5 Eylül'de çıkacak oyun artık 20 Kasım tarihine ertelenmiş oldu.

"Gerçekten mi, yine mi?"

Ertelemenin ana nedeni ise daha fazla hatayı düzeltmek.

Ertelemenin ana nedeni ise daha fazla hatayı düzeltmek.

Gelen açıklamalara göre ertelemenin en temel nedeni oyun içerisindeki hataları daha fazla düzeltmek. Böylelikle çıkış tarihi geldiğinde oyunculara daha anlamlı ve sorunsuz bir deneyim sunmak istiyorlar.

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