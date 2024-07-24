Yıllardır Aynı Olan Tek Bir Sandığın Değişmesi CS2 Oyuncularını İkiye Böldü

Bir grup 20 yılı aşkın süredir hiçbir değişikliğe uğramadan bugüne dek gelen taktiklerin güncellenmesinden ve klasikleşmiş haritada ezber yolların bozulması gerektiğini savunurken diğer grup ise sevdikleri haritanın hatırladıkları gibi kalması gerektiğine inanıyor. Bu ufak görünen ancak sonuçlarını özellikle profesyonel arenada göreceğimiz değişiklik sonrasında maçların nasıl değişeceğini ise hep birlikte göreceğiz