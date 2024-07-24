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Yıllardır Aynı Olan Tek Bir Sandığın Değişmesi CS2 Oyuncularını İkiye Böldü

Yıllardır Aynı Olan Tek Bir Sandığın Değişmesi CS2 Oyuncularını İkiye Böldü

Croft
Croft - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 17:45

Counter-Strike 2'ye gelen son güncellemeyle birlikte Dust2 haritasında yapılan ufacık bir değişiklik oyuncuların sonu gelmez tartışmalara girmesine yetti.

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Yalnızca Counter-Strike'ın değil, tüm oyun dünyasının en ikonik haritalarından olan Dust2 yıllar içinde ufak tefek değişiklikler geçirse de hala oyuncuların nostaljiyi dibine kadar hissettiği en popüler haritalardan.

Yalnızca Counter-Strike'ın değil, tüm oyun dünyasının en ikonik haritalarından olan Dust2 yıllar içinde ufak tefek değişiklikler geçirse de hala oyuncuların nostaljiyi dibine kadar hissettiği en popüler haritalardan.

Elbette Counter-Strike 2'de de kendine yer bulan Dust2 haritasında yapılan, belki Valve haber vermese çoğumuzun çok geç farkına varacağı bir değişiklik oyuncuları ikiye bölmüş durumda.

Son güncelleme ile birlikte Dust2'deki bir sandığın yeri değişti. "Bunun haber değeri ne" diyebilirsiniz ancak bu minicik değişiklik Counter-Strike oyuncularını sonu gelmeyen tartışmalara sürüklemeye yetti.

Oyuncu topluluğu ise değişiklik hakkında ikiye bölünmüş durumda.

Oyuncu topluluğu ise değişiklik hakkında ikiye bölünmüş durumda.

Bir grup 20 yılı aşkın süredir hiçbir değişikliğe uğramadan bugüne dek gelen taktiklerin güncellenmesinden ve klasikleşmiş haritada ezber yolların bozulması gerektiğini savunurken diğer grup ise sevdikleri haritanın hatırladıkları gibi kalması gerektiğine inanıyor. Bu ufak görünen ancak sonuçlarını özellikle profesyonel arenada göreceğimiz değişiklik sonrasında maçların nasıl değişeceğini ise hep birlikte göreceğiz

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