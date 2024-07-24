Yıllardır Aynı Olan Tek Bir Sandığın Değişmesi CS2 Oyuncularını İkiye Böldü
Yıllardır Aynı Olan Tek Bir Sandığın Değişmesi CS2 Oyuncularını İkiye Böldü
Counter-Strike 2'ye gelen son güncellemeyle birlikte Dust2 haritasında yapılan ufacık bir değişiklik oyuncuların sonu gelmez tartışmalara girmesine yetti.
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Yalnızca Counter-Strike'ın değil, tüm oyun dünyasının en ikonik haritalarından olan Dust2 yıllar içinde ufak tefek değişiklikler geçirse de hala oyuncuların nostaljiyi dibine kadar hissettiği en popüler haritalardan.
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Son güncelleme ile birlikte Dust2'deki bir sandığın yeri değişti. "Bunun haber değeri ne" diyebilirsiniz ancak bu minicik değişiklik Counter-Strike oyuncularını sonu gelmeyen tartışmalara sürüklemeye yetti.
Oyuncu topluluğu ise değişiklik hakkında ikiye bölünmüş durumda.
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