Ubisoft'un AC: Shadow İçin Yaptığı Siyahi Samuray Açıklaması Oyuncuları Daha da Kızdırdı

'Öncelikle, neredeyse 20 yıllık kendi tarihine sahip olan Assassin's Creed serisine gösterdiğiniz tüm destek için içten teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Bu süre zarfında, Üçüncü Haçlı Seferi sırasında bir suikastçıdan 9. yüzyıl İngiltere’sinde bir Viking'e ve daha birçok farklı mekan, zaman dilimi ve karakterleri keşfettik. Ekibimizin çoğu için, Feodal Japonya'da geçen bir Assassin's Creed oyunu yaratmak uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir rüyaydı. Assassin's Creed Shadows'un duyurusundan bu yana, birçok olumlu tepki aldık, ancak siz Japon oyuncularımızdan da bazı eleştiriler aldık. Tarihe olan tutkunuzu paylaşıyoruz ve zengin mirasınızın tarihi ve kültürel bütünlüğüne olan saygınızı derinden anlıyoruz. Niyetlerimizi ve yaratıcı kararlarımızı netleştirmek için birkaç noktaya değinmek istiyoruz:

Genel Otantiklik Çabaları:

Feodal Japonya'nın etkileyici ve saygılı bir temsilini sağlamak için önemli çaba sarf ettik. Ancak, Assassin's Creed Shadows da dahil olmak üzere hiçbir Assassin's Creed oyununu tarihsel olayların veya karakterlerin gerçek temsilleri olarak sunmak niyetinde olmadık. Bunun yerine, oyuncuların merakını uyandırmayı ve ilham aldığımız tarihsel ayarlar hakkında daha fazla keşif yapmalarını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Assassin's Creed Shadows, her şeyden önce, Feodal Japonya'da geçen ilgi çekici, tarihsel bir kurgu anlatan eğlenceli bir video oyunu olarak tasarlandı. Ekibimiz, yaratıcı seçimlerimizi bilgilendirmek için dış danışmanlar, tarihçiler, araştırmacılar ve Ubisoft Japonya'daki iç ekiplerle kapsamlı bir şekilde iş birliği yaptı.

Bu sürekli çabalara rağmen, tanıtım materyallerimizdeki bazı unsurların Japon topluluğunda endişeye yol açtığını kabul ediyoruz. Bunun için içtenlikle özür dileriz. Şu ana kadar sunulan tüm oyun görüntüleri geliştirme aşamasındadır ve oyun, lansmana kadar evrim geçirmeye devam edecektir. Aldığımız yapıcı eleştirilere dayanarak, bu oyunu elinize geçirene kadar ve sonrasında çabalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca, geliştirme süreci boyunca birçok kişiyle danışma yaptığımız halde, oyun ve eğlence çıkarları doğrultusunda yaratıcı ekipler tarafından alınan kararlardan sorumlu olmadıklarını netleştirmek istiyoruz. Sonuç olarak, iç ve dış tüm iş birliği yaptığımız kişilere yönelik eleştirilerin yapılmamasını saygıyla rica ederiz.

Yaratıcı Özgürlükler ve Tarihi İlhamlar:

Yaptığımız her şeyde otantiklik için çabalarken, Assassin's Creed oyunları, gerçek tarihsel olaylardan ve figürlerden ilham alan kurgusal eserlerdir. Başlangıcından itibaren, seri yaratıcı lisans kullanmış ve ilgi çekici ve etkileyici deneyimler oluşturmak için fantezi unsurlarını entegre etmiştir. Oyunumuzdaki Yasuke'nin temsili bunun bir örneğidir. Eşsiz ve gizemli hayatı, ona Feodal Japonya'nın zemininde bir Assassin's Creed hikayesini anlatmak için ideal bir aday yapmıştır. Assassin's Creed Shadows'da Yasuke bir samuray olarak tasvir edilirken, bunun bir tartışma konusu olduğunu kabul ediyoruz. Bu unsuru dikkatlice anlatımıza işledik ve diğer baş karakterimiz Japon shinobi Naoe ile birlikte, ikili ana karakterlerimiz oyunculara farklı oyun stilleri sunmaktadır. Geri bildirimlerinize büyük değer veriyoruz ve düşüncelerinizi saygılı bir şekilde paylaşmaya devam etmenizi teşvik ediyoruz. Herkesin beklentilerini karşılamanın çok zor olduğunu anlasak da, Assassin's Creed Shadows 15 Kasım'da piyasaya çıktığında, Japonya'daki ve dünyadaki oyuncuların bu oyuna döktüğümüz özveriyi, çabayı ve tutkuyu takdir edeceğini içtenlikle umuyoruz.

Assassin's Creed Shadows Geliştirme Ekibi