Assassin's Creed Shadows'u Yüklemek İçin CD Olsa Bile İnternet Bağlantısı Zorunlu Olacak!
Assassin's Creed Shadows'u Yüklemek İçin CD Olsa Bile İnternet Bağlantısı Zorunlu Olacak!
Fragmanı yayınlanan ve hakkında birçok detaya eriştiğimiz Assassin's Creed Shadows, yeni bir haber ile gündeme geldi.
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Açıklama, resmî hesaptan geldi.
Assassin's Creed Shadows, zorunlu internet bağlantısı isteyecek ama sadece bir seferlik.
Assassin's Creed Shadows, feodal Japonya döneminde geçecek.
Shadows, bu yılın son çeyreğinde oyuncularla buluşacak.
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