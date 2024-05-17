Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Assassin's Creed Shadows'u Yüklemek İçin CD Olsa Bile İnternet Bağlantısı Zorunlu Olacak!

Assassin's Creed Shadows'u Yüklemek İçin CD Olsa Bile İnternet Bağlantısı Zorunlu Olacak!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 20:53

Fragmanı yayınlanan ve hakkında birçok detaya eriştiğimiz Assassin's Creed Shadows, yeni bir haber ile gündeme geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Açıklama, resmî hesaptan geldi.

Açıklama, resmî hesaptan geldi.
twitter.com

Assassin's Creed resmî hesabı bugün yeni bir gönderi paylaştı. Bu gönderide internet bağlantısının zorunlu olup olmayacağını merak eden oyuncular için bir açıklamaya yer verildi.

Assassin's Creed Shadows, zorunlu internet bağlantısı isteyecek ama sadece bir seferlik.

Assassin's Creed Shadows, zorunlu internet bağlantısı isteyecek ama sadece bir seferlik.

Resmî hesaptan gelen açıklamalara göre, Assassin's Creed Shadows'u oynamak için tek seferlik internet zorunluluğu olacak. Oyunun diskli sürümünü satın alan oyuncular, yükleme esnasında 1 kereye mahsus olarak internete bağlanması gerekecek.

Assassin's Creed Shadows, feodal Japonya döneminde geçecek.

Assassin's Creed Shadows, feodal Japonya döneminde geçecek.

Serinin ana devam oyunu olacak Shadows, bizleri 1579 yılına götürecek. Feodal Japonya döneminde geçecek bu hikâyede, iki farklı karakteri yöneteceğiz. Bu karakterlerden birisi Yasuke adlı bir samuray, bir diğeri de Naoe adındaki bir shinobi olacak.

Shadows, bu yılın son çeyreğinde oyuncularla buluşacak.

Shadows, bu yılın son çeyreğinde oyuncularla buluşacak.

Assassin's Creed Shadows, 21 Kasım 2024 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyun sadece yeni nesil konsollara ve PC platformuna çıkacak. Oyunu satın almak isteyen kullanıcılar için ön sipariş seçeneği de aktif edildi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın