Japon Oyuncular Assassin's Creed Shadows'un İptalini İstiyor: 30 Bin İmza Toplandı
Japon Oyuncular Assassin's Creed Shadows'un İptalini İstiyor: 30 Bin İmza Toplandı
Oyun dünyasının en popüler serilerinden Assassin's Creed'in yeni oyunu Shadows hakkındaki tartışmalar bitmiyor. Japon oyuncular oyunun iptal edilmesi için 30 bin imza topladılar.
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Assassin's Creed Shadows ilk duyurusundan bu yana oyuncular arasında çokça tartışılıyor. Sebep ise oyundaki siyai samuray karakter.
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Japonya'daki oyuncular Assassin's Creed Shadows2un iptal edilmesi için başlattıkları imza kampanyasında 30 bin imzayı aştılar.
Peki tüm bunların sebebi ne?
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