Japon Oyuncular Assassin's Creed Shadows'un İptalini İstiyor: 30 Bin İmza Toplandı

Sürüp giden SJW tartışmalarını bir kenara bırakacak olursak imza kampanyası başlatan oyuncular tarihlerinin yanlış aktarılmasından rahatsız. Evet, Yasuke gerçekten var olmuş tarihi bir figür ancak Ubisoft2un konuyu ele alışında Japon oyuncuları kızdıran bazı yanlışlar var. İmza kampanyası başlatan oyuncular samurayların doğasının yanlış yansıtıldığını ve samurayların aslında bir asilzadenin hizmetkarı olan 'gokenin' olmaları gerektiği gerçeğini göz ardı ettiğini öne sürüyorlar. Ubisoft'tan ise konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil.