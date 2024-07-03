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Japon Oyuncular Assassin's Creed Shadows'un İptalini İstiyor: 30 Bin İmza Toplandı

Japon Oyuncular Assassin's Creed Shadows'un İptalini İstiyor: 30 Bin İmza Toplandı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 12:07

Oyun dünyasının en popüler serilerinden Assassin's Creed'in yeni oyunu Shadows hakkındaki tartışmalar bitmiyor. Japon oyuncular oyunun iptal edilmesi için 30 bin imza topladılar.

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Assassin's Creed Shadows ilk duyurusundan bu yana oyuncular arasında çokça tartışılıyor. Sebep ise oyundaki siyai samuray karakter.

Japonya'daki oyuncular Assassin's Creed Shadows2un iptal edilmesi için başlattıkları imza kampanyasında 30 bin imzayı aştılar.

Japonya'daki oyuncular Assassin's Creed Shadows2un iptal edilmesi için başlattıkları imza kampanyasında 30 bin imzayı aştılar.

Change.org üzerinden başlatılan imza kampanyası oyunun ve özellikle siyahi samuray Yasuke'ye biçilen rolün hatalı olduğunu, Japon kültürü ve tarihi hakkında yanlış bilgiler verdiğini öne sürüyor.

Peki tüm bunların sebebi ne?

Peki tüm bunların sebebi ne?

Sürüp giden SJW tartışmalarını bir kenara bırakacak olursak imza kampanyası başlatan oyuncular tarihlerinin yanlış aktarılmasından rahatsız. Evet, Yasuke gerçekten var olmuş tarihi bir figür ancak Ubisoft2un konuyu ele alışında Japon oyuncuları kızdıran bazı yanlışlar var. İmza kampanyası başlatan oyuncular samurayların doğasının yanlış yansıtıldığını ve samurayların aslında bir asilzadenin hizmetkarı olan 'gokenin' olmaları gerektiği gerçeğini göz ardı ettiğini öne sürüyorlar. Ubisoft'tan ise konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil.

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