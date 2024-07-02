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Yılan Hikayesine Dönen Metal Gear Solid Filmi Hakkında Yıllar Sonra Umutlandıran Açıklama

Yılan Hikayesine Dönen Metal Gear Solid Filmi Hakkında Yıllar Sonra Umutlandıran Açıklama

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 17:50

Hollywood oyun uyarlamalarına iyiden iyiye hız vermişken yıllardır ses soluk çıkmayan ve deyim yerindeyse yılan hikayesine dönen Metal Gear Solid filmi için yapımcıdan umutlandıran açıklamalar geldi.

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Oyun dünyasının en sevilen serilerinden Metal Gear Solid'in beyaz perde yolculuğu ilk olarak 2006 yılında duyurulmuştu.

Oyun dünyasının en sevilen serilerinden Metal Gear Solid'in beyaz perde yolculuğu ilk olarak 2006 yılında duyurulmuştu.

Serinin yaratıcısı efsane yönetmen Hideo Kojima 2006 yılında bir Metal Gear Solid filminin yolda olduğunu duyurduktan 14 yıl sonra ise filmin başrolünü Oscar Isaac'in üstleneceği söylenmiş, ancak bu karar daha sonrasında rafa kalkmıştı.

Metal Gear Solid filmine dair son güncellemeyi ise 2022 yılında, bir IGN röportajında almıştık.

Metal Gear Solid filmine dair son güncellemeyi ise 2022 yılında, bir IGN röportajında almıştık.

Rolü bırakmasından önce Metal Gear Solid filmi hakkında konuşan Oscar Isaac 'Arıyoruz, Solid Snake gibi arıyoruz. Havalandırma kanallarına tırmanıyoruz, hikayeyi hazırlıyoruz' ifadelerini kullanarak filmin yavaş ama emin bir şekilde ilerlemekte olduğunu söylemişti.

Metal Gear Solid'in ilk kez 2006'da dillendirilen sinema macerası yakın zamanda sonuçlanacak gibi görünmese de gelen son açıklamalar filmin rafa kalkmadığına dair oyunculara umut verdi.

Metal Gear Solid'in ilk kez 2006'da dillendirilen sinema macerası yakın zamanda sonuçlanacak gibi görünmese de gelen son açıklamalar filmin rafa kalkmadığına dair oyunculara umut verdi.

Filmin yapımcısı Avi Arad gazeteci Brian Crecente'e yaptığı açıklamalarda Metal Gear Solid filmi için senaryo çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. 'Senaryo üzerinde çalışıyoruz ancak henüz bu konuda konuşamam. Bence herkes gerçekten heyecanlanacak ve şaşıracak' ifadelerini kullanan Arad ayrıca Metal Gear'ı doğru bir şekilde ele almak istediklerini ve filmin şahsen müthiş olmasını istediğini de dile getirerek proje üzerinde titizlikle çalıştıklarını aktardı.

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