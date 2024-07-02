Yılan Hikayesine Dönen Metal Gear Solid Filmi Hakkında Yıllar Sonra Umutlandıran Açıklama

Filmin yapımcısı Avi Arad gazeteci Brian Crecente'e yaptığı açıklamalarda Metal Gear Solid filmi için senaryo çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. 'Senaryo üzerinde çalışıyoruz ancak henüz bu konuda konuşamam. Bence herkes gerçekten heyecanlanacak ve şaşıracak' ifadelerini kullanan Arad ayrıca Metal Gear'ı doğru bir şekilde ele almak istediklerini ve filmin şahsen müthiş olmasını istediğini de dile getirerek proje üzerinde titizlikle çalıştıklarını aktardı.