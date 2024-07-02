Yılan Hikayesine Dönen Metal Gear Solid Filmi Hakkında Yıllar Sonra Umutlandıran Açıklama
Yılan Hikayesine Dönen Metal Gear Solid Filmi Hakkında Yıllar Sonra Umutlandıran Açıklama
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Oyun dünyasının en sevilen serilerinden Metal Gear Solid'in beyaz perde yolculuğu ilk olarak 2006 yılında duyurulmuştu.
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Metal Gear Solid filmine dair son güncellemeyi ise 2022 yılında, bir IGN röportajında almıştık.
Metal Gear Solid'in ilk kez 2006'da dillendirilen sinema macerası yakın zamanda sonuçlanacak gibi görünmese de gelen son açıklamalar filmin rafa kalkmadığına dair oyunculara umut verdi.
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