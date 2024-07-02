The Witcher 3 Karakterini Seç, Kişiliğini Anlatalım!

Vay vay, karşımızda tam bir hırs makinası var! The Witcher 3'ün en karmaşık ve zeki karakterlerinden birini seçmen boşuna değil zira sen de bir şeye taktı mı takanlardansın. Ortama girdiğinde herkesi çarpan doğal auran da cabası üstelik! Bir şeyi aklına koyduysan bazen kendine zarar vermek uğruna bile bunun peşinden koşuyorsun. Soğuk kanlılığın ve iraden ise seni yolundan döndürecek her şeyle savaşacak güçte. Ancak tüm bunların altında pek az kişinin görmesine izin verdiğin yaralı ve sevilmeye çok açık bir yanın da var. Pek az insanı yakın çevrene dahil ediyor, kalanlarla ise hep mesafeni koruyorsun ki yaralanmayasın. Ancak çevrene dahil ettiğin kişiler için ise yapamayacağı şey olmayan harika bir dostsun.