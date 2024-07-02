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The Witcher 3 Karakterini Seç, Kişiliğini Anlatalım!

The Witcher 3 Karakterini Seç, Kişiliğini Anlatalım!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 13:31

Eveet, sen bize kendine en yakın bulduğun The Witcher 3 karakterini söyle, biz de nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu anlatalım!

Hazırsan başlıyoruz!

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Seç bakalım!

Sendeki hırsın bir benzeri yok!

Sendeki hırsın bir benzeri yok!

Vay vay, karşımızda tam bir hırs makinası var! The Witcher 3'ün en karmaşık ve zeki karakterlerinden birini seçmen boşuna değil zira sen de bir şeye taktı mı takanlardansın. Ortama girdiğinde herkesi çarpan doğal auran da cabası üstelik! Bir şeyi aklına koyduysan bazen kendine zarar vermek uğruna bile bunun peşinden koşuyorsun. Soğuk kanlılığın ve iraden ise seni yolundan döndürecek her şeyle savaşacak güçte. Ancak tüm bunların altında pek az kişinin görmesine izin verdiğin yaralı ve sevilmeye çok açık bir yanın da var. Pek az insanı yakın çevrene dahil ediyor, kalanlarla ise hep mesafeni koruyorsun ki yaralanmayasın. Ancak çevrene dahil ettiğin kişiler için ise yapamayacağı şey olmayan harika bir dostsun.

Senin kadar sadığı ve cesuru az bulunur!

Senin kadar sadığı ve cesuru az bulunur!

Oyunun tatlı mı tatlı ancak damarına basıldığında adeta bir yok ediciye dönüşen güçlü büyücüsünü seçmen tesadüf değil. Sen de tıpkı Triss gibi düşenin yardımına koşmaktan ve yeteneklerini insanların iyiliği için kullanmaktan hiç çekinmiyorsun. Güleryüzlü ve anlayışlısın, bu da seni dostlarının dertleşmek için kapısını ilk çaldığı kişi yapıyor. Ancak bir damarına basıldı mı... Sana veya çevrendekilere kötülük edenin vay haline! O tatlı yanını bir kenara bırakıp adeta pençelerini çıkartıyorsun! Sevdiklerine karşı olan sadakatinin karşılığını her zaman alamamış olmak en büyük kalp kırıklığın olsa da hayatın devam ettiğinin de gayet bilincindesin.

Buz gibi görüntünün altında altın gibi bir kalp yatıyor.

Buz gibi görüntünün altında altın gibi bir kalp yatıyor.

Sen de görünüşüne göre, daha ilk bakışta yargılanmaktan sıkıldın mı? Muhtemelen 'ay ben seni ilk gördüğümde çok burnu havada gelmiştin bana' laflarını çok duymuşsundur. Oysa bilmiyorlar ki o soğuk görünüş senin en büyük savunma mekanizman. Çünkü duvarlarını birine bir kez kaldırdın mı onun için yapamayacağın şey yok! Üstelik damarlarında akan deli kan da kendini tehlikeye hiç çekinmeden atmana önayak oluyor. Ancak sanılmasın ki fevrisin. Tam aksine her zaman her şey için bir planın var zira kafanın içi sürekli bir olay hakkında gerçekleşebilecek farklı ihtimallerle dolu.

Sende şeytan tüyü var!

Sende şeytan tüyü var!

Nedenini nasılını bilemiyoruz ama sende ilk andan fark edilen değişik bir aura var. Bir ortama girdiğinde yabancısı olsan bile herkesin gönlünü çalman bir an sürüyor sadece. Esprili kişiliğin, kıvrak zekan ve sosyal yeteneklerin birleşince ortaya çıkan şeye karşı koyabilecek pek az kişi var. Sanatçı yönünü de atlamayalım, bir şekilde her anlattığınla kendini dinletiyor, ortamın gözdesi oluyorsun. Ancak kimi zaman bu hallerin başına bela da açmıyor değil. Özellikle fevri hareketlerin ve sonunu düşünmeden aldığın bazı kararlar başını fena ağrıtabiliyor. Olsun! Bu dünyada senin bir benzerin daha yok.

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