The Witcher 3 Karakterini Seç, Kişiliğini Anlatalım!
The Witcher 3 Karakterini Seç, Kişiliğini Anlatalım!
Eveet, sen bize kendine en yakın bulduğun The Witcher 3 karakterini söyle, biz de nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu anlatalım!
Hazırsan başlıyoruz!
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Seç bakalım!
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Sendeki hırsın bir benzeri yok!
Senin kadar sadığı ve cesuru az bulunur!
Buz gibi görüntünün altında altın gibi bir kalp yatıyor.
Sende şeytan tüyü var!
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