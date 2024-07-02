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Ne İş Yaptığını Sormak İçin Yaklaştığı Adam GTA'nın Yaratıcılarından Çıkınca Neye Uğradığını Şaşırdı!

Ne İş Yaptığını Sormak İçin Yaklaştığı Adam GTA'nın Yaratıcılarından Çıkınca Neye Uğradığını Şaşırdı!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 16:01

Lüks araçlardaki kişilere ne iş yaptıklarını soran bir fenomen Dubai'de durdurduğu spor arabadaki kişinin efsaneler efsanesi GTA serisinin yaratıcılarından ve Rockstar Games'in kurucu ortaklarından olduğunu öğrenince kendiyle birlikte bizi de şok etti.

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Lüks araçlardaki kişilere ne iş yaptığını soran fenomenleri muhakkak görmüşsünüzdür. Ayman Al Yaman adlı bir fenomen de bunu Dubai'de denerken hiç hayal edemeyeceği biriyle karşılaştı!

Lüks araçlardaki kişilere ne iş yaptığını soran fenomenleri muhakkak görmüşsünüzdür. Ayman Al Yaman adlı bir fenomen de bunu Dubai'de denerken hiç hayal edemeyeceği biriyle karşılaştı!

343,773 dolarlık bir Lamborghini Huracan'ı durduran fenomen içindeki kişiye hayatını sürdürmek için ne iş yaptığını sorduğunda 'Video oyunları. GTA'yı hiç duymuş muydun?' yanıtını aldı.

Aldığı yanıt karşısında şaşıran fenomenin şaşkınlığı bu kadarla da bitmedi zira aracın içindeki kişi Rockstar Games'in kurucu ortaklarından ve başta GTA serisi olmak üzere diğer efsane Rockstar oyunlarında da imzası bulunan Jamie King'di!

Aldığı yanıt karşısında şaşıran fenomenin şaşkınlığı bu kadarla da bitmedi zira aracın içindeki kişi Rockstar Games'in kurucu ortaklarından ve başta GTA serisi olmak üzere diğer efsane Rockstar oyunlarında da imzası bulunan Jamie King'di!

Fenomenin GTA oyunlarını oynadığını ve serinin çocukluğunun bir parçası olduğunu söylemesinin ardından Rockstar Games'in kurucu ortaklarından Jamie King fenomenle bir süre daha sohbet ettikten sonra oradan uzaklaştı.

O efsane anlar ise şöyle:

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