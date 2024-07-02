Ne İş Yaptığını Sormak İçin Yaklaştığı Adam GTA'nın Yaratıcılarından Çıkınca Neye Uğradığını Şaşırdı!

Lüks araçlardaki kişilere ne iş yaptıklarını soran bir fenomen Dubai'de durdurduğu spor arabadaki kişinin efsaneler efsanesi GTA serisinin yaratıcılarından ve Rockstar Games'in kurucu ortaklarından olduğunu öğrenince kendiyle birlikte bizi de şok etti.

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