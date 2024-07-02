Ne İş Yaptığını Sormak İçin Yaklaştığı Adam GTA'nın Yaratıcılarından Çıkınca Neye Uğradığını Şaşırdı!
Ne İş Yaptığını Sormak İçin Yaklaştığı Adam GTA'nın Yaratıcılarından Çıkınca Neye Uğradığını Şaşırdı!
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Lüks araçlardaki kişilere ne iş yaptığını soran fenomenleri muhakkak görmüşsünüzdür. Ayman Al Yaman adlı bir fenomen de bunu Dubai'de denerken hiç hayal edemeyeceği biriyle karşılaştı!
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Aldığı yanıt karşısında şaşıran fenomenin şaşkınlığı bu kadarla da bitmedi zira aracın içindeki kişi Rockstar Games'in kurucu ortaklarından ve başta GTA serisi olmak üzere diğer efsane Rockstar oyunlarında da imzası bulunan Jamie King'di!
O efsane anlar ise şöyle:
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