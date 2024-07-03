Steam'in Sevilen Oyunu Yetişene Ücretsiz! Ücretli Olmadan Kapmak İçin Son Şans
Steam'in Sevilen Oyunu Yetişene Ücretsiz! Ücretli Olmadan Kapmak İçin Son Şans
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Steam'de ücretsiz olarak yayınlanan aksiyon platform oyunu Jaded son derece olumlu incelemelere sahip.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdi tamamen ücretsiz olan Jaded tam sürüm çıkışının ardından 4,99 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak ancak oyunu şimdi kütüphanenize eklerseniz para ödemenize gerek kalmayacak!
Peki Jaded'e nasıl ücretsiz olarak sahip olacağız?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
yetişmek, kapmak gibi sefilce eylemlerde bulunmanıza gerek yok, bin tane korsan oyun sitesi var, kırılamamış çok küçük bir azınlık dışında bütün oyunları güz... Devamını Gör