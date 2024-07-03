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Steam'in Sevilen Oyunu Yetişene Ücretsiz! Ücretli Olmadan Kapmak İçin Son Şans

Steam'in Sevilen Oyunu Yetişene Ücretsiz! Ücretli Olmadan Kapmak İçin Son Şans

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 11:16

Bir bedava oyun haberiyle daha karşınızdayız ancak bu kez işler tersten ilerliyor. Steam'de şu an oynaması ücretsiz olan oyun ücretli olacak ancak oyunu kütüphanenize şimdiden eklerseniz durum başka.

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Steam'de ücretsiz olarak yayınlanan aksiyon platform oyunu Jaded son derece olumlu incelemelere sahip.

Şu anda erken erişimde olan ve erken erişim sürecinde dahi oyunculardan son derece olumlu geri dönüşler alan Jaded tam sürüme çıkmaya hazırlanıyor. Ancak oyun tam sürümüne kavuştuktan sonra ücretli olacak.

Şimdi tamamen ücretsiz olan Jaded tam sürüm çıkışının ardından 4,99 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak ancak oyunu şimdi kütüphanenize eklerseniz para ödemenize gerek kalmayacak!

Peki Jaded'e nasıl ücretsiz olarak sahip olacağız?

Peki Jaded'e nasıl ücretsiz olarak sahip olacağız?

Uygulamanız gereken adımlar son derece basit. Hesabınızla Steam'e giriş yaptıktan sonra anasayfanın sağ üst köşesinde bulunan arama kısmına oyunun adını yazıp oyun sayfasına gidin. Ardından oyun sayfasının hemen altında yer alan 'Oyunu Oyna' butonunu tıklayarak Jaded'i tamamen ücretsiz bir biçimde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Tehuti

yetişmek, kapmak gibi sefilce eylemlerde bulunmanıza gerek yok, bin tane korsan oyun sitesi var, kırılamamış çok küçük bir azınlık dışında bütün oyunları güz... Devamını Gör