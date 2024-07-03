Steam'de Geçen Hafta Dünyanın En Çok Satan Oyunları: Elden Ring Tam Gaz

Hem ülkemizdeki hem de global listelerde genelde liderlikte görmeye alıştığımız Counter-Strike 2 son birkaç haftadır Elden Ring rüzgarı altında eziliyor. Geçtiğimiz haftaya göre bir sıra yükselen oyun yaz indirimlerinin etkisi bitince alışık olduğu konumu tekrar alabilecek mi göreceğiz.