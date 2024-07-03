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Steam'de Geçen Hafta Dünyanın En Çok Satan Oyunları: Elden Ring Tam Gaz

Steam'de Geçen Hafta Dünyanın En Çok Satan Oyunları: Elden Ring Tam Gaz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 10:47

Elden Ring'in fırtınası tam gaz devam ederken Counter-Strike hala eski formunu yakalayabilmiş değil. Gelin Steam'de geçtiğimiz hafta dünya genelinde en çok satan oyunlara birlikte bir göz atalım.

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1. Elden Ring bu hafta da liderliği kimselere kaptırmadı.

1. Elden Ring bu hafta da liderliği kimselere kaptırmadı.

Shadow of Erdtree DLC'sinin rüzgarını arkasına alan, üstüne bir de Steam Yaz İndirimleri'nde %30 indirime girerek 40 dolardan 28 dolara düşen 2022'nin en iyi oyunu geçtiğimiz hafta kaptığı liderlik koltuğundan bu hafta da inmedi.

2. Couınter-Strike 2 bu hafta yükselişe geçse de zirveye yetişmeye yetmedi.

2. Couınter-Strike 2 bu hafta yükselişe geçse de zirveye yetişmeye yetmedi.

Hem ülkemizdeki hem de global listelerde genelde liderlikte görmeye alıştığımız Counter-Strike 2 son birkaç haftadır Elden Ring rüzgarı altında eziliyor. Geçtiğimiz haftaya göre bir sıra yükselen oyun yaz indirimlerinin etkisi bitince alışık olduğu konumu tekrar alabilecek mi göreceğiz.

3. Yaz indirimleri Steam Deck satışlarını da hareketlendirdi.

3. Yaz indirimleri Steam Deck satışlarını da hareketlendirdi.

Valve'ın başarılı oyun cihazı geçtiğimiz haftaya göre iki sıra birden yükselerek üçüncülüğe oturmayı başardı. Bunda Steam Yaz İndirimleri kapsamında tüm modellerin %15 indirime girmesinin elbette payı büyük.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Forza Horizon 4

  • Elden Ring: Shadow of Erdtree

  • Baldur's Gate 3

  • PUBG: Battlegrounds

  • Chained Together

  • Cyberpunk 2077

  • Apex Legends

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