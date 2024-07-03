Steam'de Geçen Hafta Dünyanın En Çok Satan Oyunları: Elden Ring Tam Gaz
Steam'de Geçen Hafta Dünyanın En Çok Satan Oyunları: Elden Ring Tam Gaz
Elden Ring'in fırtınası tam gaz devam ederken Counter-Strike hala eski formunu yakalayabilmiş değil. Gelin Steam'de geçtiğimiz hafta dünya genelinde en çok satan oyunlara birlikte bir göz atalım.
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1. Elden Ring bu hafta da liderliği kimselere kaptırmadı.
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2. Couınter-Strike 2 bu hafta yükselişe geçse de zirveye yetişmeye yetmedi.
3. Yaz indirimleri Steam Deck satışlarını da hareketlendirdi.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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