Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: İndirimlerde Neler Aldık?

Listenin gedikli birincisi son haftalarda zirveden uzak kalsa da fazla uzakta da değil. Oynaması tamamen ücretsiz olan oyun Steam Yaz İndirimleri'nin de etkisiyle bu hafta da koltuğuna dönememiş olsa da geçtiğimiz haftaya göre bir sıra yükselerek ikinciliğe yerleşti.