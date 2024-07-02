Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: İndirimlerde Neler Aldık?
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: İndirimlerde Neler Aldık?
Steam Yaz İndirimleri'nin de başlamasıyla Steam cephesinde haliyle büyük hareketlilik var. Peki ülkemizdeki oyuncular yılın bu en büyük indirim dönemlerinden birini nasıl değerlendirdi dersiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Elden Ring bu hafta da liderliğini korumayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Counter-Strike 2 ise bir türlü geri dönemedi.
3. Shadow of Erdtree indirimlerden nasibini almamış olsa da ilk üçten düşmedi.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın