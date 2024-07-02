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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: İndirimlerde Neler Aldık?

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: İndirimlerde Neler Aldık?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 11:23

Steam Yaz İndirimleri'nin de başlamasıyla Steam cephesinde haliyle büyük hareketlilik var. Peki ülkemizdeki oyuncular yılın bu en büyük indirim dönemlerinden birini nasıl değerlendirdi dersiniz?

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1. Elden Ring bu hafta da liderliğini korumayı başardı.

1. Elden Ring bu hafta da liderliğini korumayı başardı.

Shadow of Erdtree'nin çıkışının gazına bir de Steam Yaz İndirimleri eklenince Elden Ring zirveyi bu hafta da kimselere kaptırmadı. Oyun şu anda 40 dolarlık fiyatına aldığı %30'luk indirimle 28 dolardan satılıyor.

2. Counter-Strike 2 ise bir türlü geri dönemedi.

2. Counter-Strike 2 ise bir türlü geri dönemedi.

Listenin gedikli birincisi son haftalarda zirveden uzak kalsa da fazla uzakta da değil. Oynaması tamamen ücretsiz olan oyun Steam Yaz İndirimleri'nin de etkisiyle bu hafta da koltuğuna dönememiş olsa da geçtiğimiz haftaya göre bir sıra yükselerek ikinciliğe yerleşti.

3. Shadow of Erdtree indirimlerden nasibini almamış olsa da ilk üçten düşmedi.

3. Shadow of Erdtree indirimlerden nasibini almamış olsa da ilk üçten düşmedi.

21 Haziran tarihinde çıkan ve neredeyse çıkar çıkmaz tüm listeleri domine eden Shadow of Erdtree 25,99 dolarlık fiyat etiketine sahip. Geçtiğimiz haftaya göre bir sıra gerileyen oyun müthiş bir satış grafiği çizmeye devam ediyor.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Chained Together

  • Euro Truck Simulator 2

  • EA Sports FC 24

  • Baldur's Gate 3

  • War Thunder

  • The Witcher 3: Wild Hunt

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