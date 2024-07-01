Görüş Bildir
Haberler
Gaming
George R.R. Martin'den Elden Ring Filmi İçin Umut Veren Açıklamalar

George R.R. Martin'den Elden Ring Filmi İçin Umut Veren Açıklamalar

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
01.07.2024 - 14:58

Şu sıralar Shadow of Erdtree ile oyun dünyasını sallamaya devam eden Elden Ring'in film uyarlamasına her geçen gün daha da yaklaşıyor gibi görünüyor. Oyunun hikayesini kaleme alan isimlerden olan George R.R. Martin Elden Ring filmine dair bazı açıklamalarda bulundu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hollywood gözünü son zamanlarda oyun dünyasına iyiden iyiye çevirmişken sıradaki film uyarlamasının Elden Ring olabileceğine dair kanıtlar gittikçe güçleniyor.

Hollywood gözünü son zamanlarda oyun dünyasına iyiden iyiye çevirmişken sıradaki film uyarlamasının Elden Ring olabileceğine dair kanıtlar gittikçe güçleniyor.

Yılın oyunu da dahil olmak üzere pek çok ödülü kapmış, henüz geçtiğimiz günlerde çıkan ek paketiyle ise gelmiş geçmiş en yüksek puanlı DLC paketi unvanını da ele geçirmiş Elden Ring büyüleyici atmosferinin yanında girift ancak ilgi çekici hikayesiyle de oyuncuların bayıldığı yapımlardan.

Henüz geçtiğimiz günlerde oyunun yaratıcısı Hidetaka Miyazaki'den olası bir Elden Ring filmine yeşil ışık gelmişti.

Henüz geçtiğimiz günlerde oyunun yaratıcısı Hidetaka Miyazaki'den olası bir Elden Ring filmine yeşil ışık gelmişti.

The Guardian'a konuşan Hidetaka Miyazaki Elden Ring'in film uyarlamasını reddetmek için bir sebep görmediğini, ancak kendisinin veya FromSoftware'ın bu ölçekte bir iş ortaya koymak için yetersiz kalabileceği sebebiyle güçlü bir işbirliğine ihtiyaç duyacaklarını dile getirmişti.

Elden Ring filmine bir yeşil ışık da oyunun hikayesinde imzası olan ünlü yazar George R.R. Martin'den geldi.

Elden Ring filmine bir yeşil ışık da oyunun hikayesinde imzası olan ünlü yazar George R.R. Martin'den geldi.

Game of Thrones ile tanıdığımız ünlü yazar kişisel blogu üzerinden yayınladığı yazısında 'Oh, ve Elden Ring'e dayanan bir sinema filmi veya televizyon dizisi hakkında duymuş olabileceğiniz söylentiler hakkında... Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Tek kelime yok, hayır, hiçbir şey yok, hiçbir şey bilmiyorum, benden hiçbir şey duymadınız, anne anne anne. Ne dedikodusu?' ifadelerini kullanarak olası bir Elden Ring uyarlamasının aslında çok yakınımızda olabileceğinin mesajını verdi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın