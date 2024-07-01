George R.R. Martin'den Elden Ring Filmi İçin Umut Veren Açıklamalar
George R.R. Martin'den Elden Ring Filmi İçin Umut Veren Açıklamalar
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Hollywood gözünü son zamanlarda oyun dünyasına iyiden iyiye çevirmişken sıradaki film uyarlamasının Elden Ring olabileceğine dair kanıtlar gittikçe güçleniyor.
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Henüz geçtiğimiz günlerde oyunun yaratıcısı Hidetaka Miyazaki'den olası bir Elden Ring filmine yeşil ışık gelmişti.
Elden Ring filmine bir yeşil ışık da oyunun hikayesinde imzası olan ünlü yazar George R.R. Martin'den geldi.
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