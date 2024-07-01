George R.R. Martin'den Elden Ring Filmi İçin Umut Veren Açıklamalar

Game of Thrones ile tanıdığımız ünlü yazar kişisel blogu üzerinden yayınladığı yazısında 'Oh, ve Elden Ring'e dayanan bir sinema filmi veya televizyon dizisi hakkında duymuş olabileceğiniz söylentiler hakkında... Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Tek kelime yok, hayır, hiçbir şey yok, hiçbir şey bilmiyorum, benden hiçbir şey duymadınız, anne anne anne. Ne dedikodusu?' ifadelerini kullanarak olası bir Elden Ring uyarlamasının aslında çok yakınımızda olabileceğinin mesajını verdi.