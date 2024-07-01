Tartıştığı Oyun Arkadaşına Saldırmak İçin 17 Saat Yol Gitti, Çekiçle Yaraladı!
Tartıştığı Oyun Arkadaşına Saldırmak İçin 17 Saat Yol Gitti, Çekiçle Yaraladı!
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Ortaçağ temalı MMORPG oyunu ArcheAge'de tanışan iki oyuncu arasında çıkan tartışma sanal alemden çıkarak gerçek boyuta taşındı.
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Tartıştığı kişiyle daha önce hiç yüz yüze görüşmemiş olan zanlı diğer oyuncuyu evinin önünde pusuya düşürerek yaraladı.
Kavgaya ve bir kişinin yaralanmasına, diğerinin ise parmaklıklar arkasına gitmesine sebep olan ArcheAge'in fişi ise geçtiğimiz günlerde çekildi.
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