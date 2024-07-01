Tartıştığı Oyun Arkadaşına Saldırmak İçin 17 Saat Yol Gitti, Çekiçle Yaraladı!

Oyunda tanışan ve daha önce birbirlerini hiç görmemiş olan iki oyuncu arasında çıkan oyun tartışması gerçek hayata taşındı. Oyunda arkadaşıyla tartışan 20 yaşındaki Edward Kang bu anlaşmazlığı şiddete başvurarak çözebileceğini düşünmüş olacak ki 17 saat süren bir uçuşla oyun arkadaşının yaşadığı Florida'ya uçtuktan sonra arkadaşına çekiçle saldırdı!