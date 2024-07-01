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Tartıştığı Oyun Arkadaşına Saldırmak İçin 17 Saat Yol Gitti, Çekiçle Yaraladı!

Tartıştığı Oyun Arkadaşına Saldırmak İçin 17 Saat Yol Gitti, Çekiçle Yaraladı!

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 14:27

Sanalda olan her zaman sanalda kalmıyor. ABD'de bir oyuncu oyunda tartışma yaşadığı arkadaşına saldırmak için gerçek hayatta 17 saatlik yol teperek arkadaşına saldırdı!

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Ortaçağ temalı MMORPG oyunu ArcheAge'de tanışan iki oyuncu arasında çıkan tartışma sanal alemden çıkarak gerçek boyuta taşındı.

Ortaçağ temalı MMORPG oyunu ArcheAge'de tanışan iki oyuncu arasında çıkan tartışma sanal alemden çıkarak gerçek boyuta taşındı.

Oyunda tanışan ve daha önce birbirlerini hiç görmemiş olan iki oyuncu arasında çıkan oyun tartışması gerçek hayata taşındı. Oyunda arkadaşıyla tartışan 20 yaşındaki Edward Kang bu anlaşmazlığı şiddete başvurarak çözebileceğini düşünmüş olacak ki 17 saat süren bir uçuşla oyun arkadaşının yaşadığı Florida'ya uçtuktan sonra arkadaşına çekiçle saldırdı!

Tartıştığı kişiyle daha önce hiç yüz yüze görüşmemiş olan zanlı diğer oyuncuyu evinin önünde pusuya düşürerek yaraladı.

Tartıştığı kişiyle daha önce hiç yüz yüze görüşmemiş olan zanlı diğer oyuncuyu evinin önünde pusuya düşürerek yaraladı.

Pazar sabah erken saatlerde arkadaşının evine varan zanlı iddiaya göre arkadaşının tuvalet molası için bilgisayarının başından ayrıldığı bir aralıkta elindeki çekiçle ona saldırarak yaraladı. Üvey oğlunun yardım çığlıklarını duyan babanın müdahalesi ve polisi araması sonrasında ise zanlı Florida polisince yakalandı.

Kavgaya ve bir kişinin yaralanmasına, diğerinin ise parmaklıklar arkasına gitmesine sebep olan ArcheAge'in fişi ise geçtiğimiz günlerde çekildi.

Kavgaya ve bir kişinin yaralanmasına, diğerinin ise parmaklıklar arkasına gitmesine sebep olan ArcheAge'in fişi ise geçtiğimiz günlerde çekildi.

Oyun, oyuncu sayısının azlığından ötürü geçtiğimiz günlerde tamamen kapatıldı. Kapanan oyun uğruna arkadaşını yaralayan zanlı ise  ikinci derece cinayete teşebbüs, haneye tecavüz ve maskeyle silahlı hırsızlık yapmakla suçlanıyor.

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