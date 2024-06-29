PlayStation 5 Üzerinde Oynayabileceğiniz En İyi Ücretsiz Oyunlar!
PlayStation 5 Üzerinde Oynayabileceğiniz En İyi Ücretsiz Oyunlar!
Bir PlayStation 5 sahibisiniz ancak kendinize oynaması ücretsiz oyunlar arıyorsanız bu liste tam size göre. Yazı içerisinde göreceğiniz her oyun oynaması tamamen ücretsiz bir şekilde karşınıza çıkıyor.
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1. Fortnite
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2. Path of Exile
3. World of Tanks
4. Call of Duty: Warzone
5. The Finals
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6. MultiVersus
7. Fall Guys
8. Brawlhalla
9. Apex Legends
10. XDefiant
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