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PlayStation 5 Üzerinde Oynayabileceğiniz En İyi Ücretsiz Oyunlar!

PlayStation 5 Üzerinde Oynayabileceğiniz En İyi Ücretsiz Oyunlar!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 15:01

Bir PlayStation 5 sahibisiniz ancak kendinize oynaması ücretsiz oyunlar arıyorsanız bu liste tam size göre. Yazı içerisinde göreceğiniz her oyun oynaması tamamen ücretsiz bir şekilde karşınıza çıkıyor.

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1. Fortnite

1. Fortnite

Şüphesiz bu listenin en çok oynanan yapımlarından birisi ancak çoğu PlayStation 5 kullanıcısı bu eğlenceden mahrum kalıyor. Tamamen ücretsiz oynanabilen Battle Royale oyunu Fortnite'ı mutlaka listenize alın deriz.

2. Path of Exile

2. Path of Exile

Oynaması tamamen ücretsiz olan Path of Exile, Diablo serisini sevenler için harika bir alternatif olacaktır. Oldukça fazla içeriğe ev sahipliği yapmasının yanı sıra her sezon yeni gelen güncellemeler ile birlikte yeni karakterler, sınıflar ve mekanlar da oyuna dahil olmaya devam ediyor.

3. World of Tanks

3. World of Tanks

Tank kullanmayı sevenler ve çok oyunculu haritalarda bu harika araçların çarpışmasını görmek isteyenler için muhteşem bir alternatif olan World of Tanks, PlayStation 5'in en çok tercih edilen bir diğer ücretsiz oyunu.

4. Call of Duty: Warzone

4. Call of Duty: Warzone

Uzun zamandır hayatımızda olan ve oldukça fazla kullanıcı sayısına sahip olan Call of Duty: Warzone, oyunculara aksiyon dolu bir oyun deneyimi sunmak için kolları sıvamış durumda. PlayStation 5 üzerinden tamamen ücretsiz bir şekilde indirip oynayabiliyorsunuz. Ancak dikkat edin, bağımlılık yapıyor.

5. The Finals

5. The Finals

Yıkılabilir çevre, dopdolu aksiyon ve etkileşime geçebileceğiniz birden fazla içerik. Oynaması tamamen ücretsiz olan The Finals, PlayStation 5 sahipleri için harika bir alternatif olacaktır. Ayrıca yeni sezonlarla birlikte oyun güncellenmeye ve gelişmeye de devam ediyor.

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6. MultiVersus

6. MultiVersus

Bir dönem çıkan fakat sonra piyasadan çekildikten sonra tekrar oynanabilir olan MultiVersus, içerisinde barındırdığı ikonik karakterler ile de ön plana çıkmayı başarıyor. Hem dövüş olsun hem de arada gülüp eğlenelim diyorsanız mutlaka göz atmalısınız.

7. Fall Guys

7. Fall Guys

2020 yılında çıkan ve en çok oynanan parti tabanlı yapımlardan birisi olan Fall Guys, PlayStation 5 kullanıcılarının sevdiği bir diğer oyun. Tamamen ücretsiz bir şekilde indirebilir ve hatta arkadaşlarınız ile birlikte oynayabilirsiniz.

8. Brawlhalla

8. Brawlhalla

Listedeki bir diğer süper popüler oyun olan Brawlhalla, PlayStation 5 kullanıcılarının da gözdesi konumunda. İçerik çeşitliliği bakımından da oldukça kalabalık bir deneyim sunan oyun, size ve arkadaşlarınıza harika dakikalar sunacak.

9. Apex Legends

9. Apex Legends

Listedeki oynaması ücretsiz bir diğer Battle Royale oyunu ise Apex Legends oluyor. Electronic Arts ve Respawn işbirliği ile geliştirilen Apex, uzun zamandır en çok oynana bir diğer Battle Royale oyunu unvanının da sahibi.

10. XDefiant

10. XDefiant

Ubisoft tarafından henüz geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen XDefiant, şimdiden harika bir kitleye ulaşmış durumda. Oynaması tamamen ücretsiz olan bu yapım bir anda popüler oldu ve en çok oynananlar listesine de girmeyi başardı.

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