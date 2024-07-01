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Steam Yaz İndirimleri'nde 5 Dolar ve Altına Alabileceğiniz Şahane Oyunlar

Steam Yaz İndirimleri'nde 5 Dolar ve Altına Alabileceğiniz Şahane Oyunlar

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
01.07.2024 - 16:36

Patron çıldırdı! Steam'in en büyük indirim dönemlerinden Steam Yaz İndirimleri başlamışken cüzdanlarımızı boşaltmaya pek bir hevesliyiz. Ancak Steam'in dolar kuru zorluyorsa seçenekler de yok değil! Gelin Steam Yaz İndirimleri'nden 5 dolar ve altına alabileceğiniz harika oyunlara bir göz atalım.

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1. Euro Truck Simulator 2 - 1 Dolar

2. Forza Horizon 4 - 3,99 Dolar

3. The Witcher 3: Wild Hunt - 2,99 Dolar

4. Disco Elysium: Final Cut Trailer - 1,89 Dolar

5. Subnautica - 4,45 Dolar

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Steam Yaz İndirimleri'nde 5 dolar ve altına alabileceğiniz bazı diğer oyunlar ise şöyle:

Steam Yaz İndirimleri'nde 5 dolar ve altına alabileceğiniz bazı diğer oyunlar ise şöyle:

  • Hellblade: Senua's Sacrifice 29,99 Dolar - 2,99 Dolar

  • Black Mesa 10,49 Dolar - 2,09 Dolar

  • Frostpunk 14,99 Dolar - 1,49 Dolar

  • Green Hell 12,49 Dolar - 4,12 Dolar

  • House Flipper 14,99 Dolar - 4,49 Dolar

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