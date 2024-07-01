Steam Yaz İndirimleri'nde 5 Dolar ve Altına Alabileceğiniz Şahane Oyunlar

Patron çıldırdı! Steam'in en büyük indirim dönemlerinden Steam Yaz İndirimleri başlamışken cüzdanlarımızı boşaltmaya pek bir hevesliyiz. Ancak Steam'in dolar kuru zorluyorsa seçenekler de yok değil! Gelin Steam Yaz İndirimleri'nden 5 dolar ve altına alabileceğiniz harika oyunlara bir göz atalım.