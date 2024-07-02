Xbox Game Pass'e Temmuz Ayının İlk Yarısında Eklenecek Oyunlar Duyuruldu
Xbox Game Pass'e Temmuz Ayının İlk Yarısında Eklenecek Oyunlar Duyuruldu
Xbox Game Pass temmuz ayının ilk yarısında kullanıcılarının karşısına birbirinden güzel oyunlarla çıkmaya hazırlanıyor. Temmuz ayının ilk yarısında Game Pass abonelerini 8 yeni oyun bekliyor.
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Xbox Game Pass abonelerine her ay genişlettiği bir oyun kütüphanesine erişim imkanı sağlıyor.
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Xbox Game Pass abonelerini bu ay sekiz yeni oyun bekliyor.
Xbox Game Pass'e temmuz ayının ilk yarısında eklenecek 8 oyun şöyle:
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