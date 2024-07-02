Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Xbox Game Pass'e Temmuz Ayının İlk Yarısında Eklenecek Oyunlar Duyuruldu

Xbox Game Pass'e Temmuz Ayının İlk Yarısında Eklenecek Oyunlar Duyuruldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 16:44

Xbox Game Pass temmuz ayının ilk yarısında kullanıcılarının karşısına birbirinden güzel oyunlarla çıkmaya hazırlanıyor. Temmuz ayının ilk yarısında Game Pass abonelerini 8 yeni oyun bekliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Xbox Game Pass abonelerine her ay genişlettiği bir oyun kütüphanesine erişim imkanı sağlıyor.

Xbox Game Pass abonelerine her ay genişlettiği bir oyun kütüphanesine erişim imkanı sağlıyor.

Hem konsol hem de PC'deki kullanıcıların imdadına yetişen Xbox Game Pass kütüphanesini her ay genişletmeye de devam ederken kimileri çok beklenen oyunları da ilk günden sisteme dahil ediyor.

Xbox Game Pass abonelerini bu ay sekiz yeni oyun bekliyor.

Xbox Game Pass abonelerini bu ay sekiz yeni oyun bekliyor.

Xbox Game Pass'e temmuz ayının ilk yarısında eklenecek oyunlar nihayet açıklandı. Yeni kavuşacağımız sekiz oyunun haricinde ayın ikinci yarısında da sisteme yeni oyunlar dahil olacak.

Xbox Game Pass'e temmuz ayının ilk yarısında eklenecek 8 oyun şöyle:

Xbox Game Pass'e temmuz ayının ilk yarısında eklenecek 8 oyun şöyle:

  • Journey to the Savage Planet - 3 Temmuz

  • Nickelodeon All-Star Brawl 2 - 3 Temmuz

  • Cricket 24 - 9 Temmuz

  • The Case of the Golden Idol - 9 Temmuz

  • Neon White - 11 Temmuz

  • Tchia - 11 Temmuz

  • Magical Delicacy - 16 Temmuz

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın