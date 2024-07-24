Dostlarımızın Zeka Seviyesini Yüzümüze Vuran Chained Together'a Gelen İsyankar Yorumlar
Dostlarımızın Zeka Seviyesini Yüzümüze Vuran Chained Together'a Gelen İsyankar Yorumlar
1. "Eski" detayı mahvetti.
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2. Dev hizmet! Üstelik yalnızca 3 dolara!
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3. 😂
4. 4 kişilik o arkadaş grubuyla yan yana gelip iced latte içerken mekan camına yansıyan görüntümüz:
5. Belki yeteneksizler ama yine de arkadaşlarımızın kıymetini bilelim. 🌸
6. Kanzi klavye ve mouse kullanmayı ne zaman öğrenir acaba?
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7. Yalnızca 3 dolara IQ testi, valla hizmet gibi hizmet.
8. Oyunun faydaları bitmek bilmiyor.
9. Şimdi de forma sokuyor, valla inanılmaz.
10. 😮
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