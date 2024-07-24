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Dostlarımızın Zeka Seviyesini Yüzümüze Vuran Chained Together'a Gelen İsyankar Yorumlar

Dostlarımızın Zeka Seviyesini Yüzümüze Vuran Chained Together'a Gelen İsyankar Yorumlar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 11:14

1. "Eski" detayı mahvetti.

1. "Eski" detayı mahvetti.
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2. Dev hizmet! Üstelik yalnızca 3 dolara!

2. Dev hizmet! Üstelik yalnızca 3 dolara!

3. 😂

3. 😂

4. 4 kişilik o arkadaş grubuyla yan yana gelip iced latte içerken mekan camına yansıyan görüntümüz:

4. 4 kişilik o arkadaş grubuyla yan yana gelip iced latte içerken mekan camına yansıyan görüntümüz:

5. Belki yeteneksizler ama yine de arkadaşlarımızın kıymetini bilelim. 🌸

5. Belki yeteneksizler ama yine de arkadaşlarımızın kıymetini bilelim. 🌸

6. Kanzi klavye ve mouse kullanmayı ne zaman öğrenir acaba?

6. Kanzi klavye ve mouse kullanmayı ne zaman öğrenir acaba?
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7. Yalnızca 3 dolara IQ testi, valla hizmet gibi hizmet.

7. Yalnızca 3 dolara IQ testi, valla hizmet gibi hizmet.

8. Oyunun faydaları bitmek bilmiyor.

8. Oyunun faydaları bitmek bilmiyor.

9. Şimdi de forma sokuyor, valla inanılmaz.

9. Şimdi de forma sokuyor, valla inanılmaz.

10. 😮

10. 😮

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