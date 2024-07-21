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Azer Baba Dinleyen Anime Kızından Hocayla Cin Avlamaya Haftanın En Komik Steam Yorumları

Azer Baba Dinleyen Anime Kızından Hocayla Cin Avlamaya Haftanın En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
21.07.2024 - 12:36

Pazartesi sendromunun ilacı geldi! Oyuncular bu hafta da mizahı elden bırakmadan oyunlara bambaşka bir bakış açısı kazanmamızı sağlayan Steam yorumları ile karşımızdalar.

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Yoksa benim arkadaşlarımla mı oynuyorsun?

Yoksa benim arkadaşlarımla mı oynuyorsun?

Oyun: Chainde Together

Stardew Valley bir hayat dersidir. Sen her yardım isteyene koşarsın sonra millet bunu görevin belleyip bi' teşekkür bile etmez.

Stardew Valley bir hayat dersidir. Sen her yardım isteyene koşarsın sonra millet bunu görevin belleyip bi' teşekkür bile etmez.

Oyun: Stardew Valley

Bu oyunu bizzat deccal kodlammış olabilir mi?

Bu oyunu bizzat deccal kodlammış olabilir mi?

Oyun: Rust

Yok yok, deccal buradaymış.

Yok yok, deccal buradaymış.

Oyun: Elden Ring: Shadow of Erdtree

Ya filmin devamını izlemediysen spoiler olmasın ama...

Ya filmin devamını izlemediysen spoiler olmasın ama...

Oyun: Inn Tycoon Prologue

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Herhangi bir Türk korku filmi senaryosu:

Herhangi bir Türk korku filmi senaryosu:

Oyun: Phasmophobia

nE?

nE?

Oyun: Warframe

Yazık lan. Amaan, neyse ki gerçek değil ve hepsi bir oyundan ibaret.

Yazık lan. Amaan, neyse ki gerçek değil ve hepsi bir oyundan ibaret.

Oyun: Norland

Benim rüyaların saçmalık seviyesi.

Benim rüyaların saçmalık seviyesi.

Oyun: Euro Truck Simulator 2

Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!

Oyun: GYM Simulator 24

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