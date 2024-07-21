Azer Baba Dinleyen Anime Kızından Hocayla Cin Avlamaya Haftanın En Komik Steam Yorumları
Azer Baba Dinleyen Anime Kızından Hocayla Cin Avlamaya Haftanın En Komik Steam Yorumları
Pazartesi sendromunun ilacı geldi! Oyuncular bu hafta da mizahı elden bırakmadan oyunlara bambaşka bir bakış açısı kazanmamızı sağlayan Steam yorumları ile karşımızdalar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yoksa benim arkadaşlarımla mı oynuyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stardew Valley bir hayat dersidir. Sen her yardım isteyene koşarsın sonra millet bunu görevin belleyip bi' teşekkür bile etmez.
Bu oyunu bizzat deccal kodlammış olabilir mi?
Yok yok, deccal buradaymış.
Ya filmin devamını izlemediysen spoiler olmasın ama...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Herhangi bir Türk korku filmi senaryosu:
nE?
Yazık lan. Amaan, neyse ki gerçek değil ve hepsi bir oyundan ibaret.
Benim rüyaların saçmalık seviyesi.
Haftaya görüşmek üzere!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın